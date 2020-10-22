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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Суб 12 гру, 2020 15:36
clientage написав: Квесторе_поверніться написав: Ethereum написав:
Поштою.
Тримайтесь.
А хто піписав мокрим підписом листа від Діджі ФІнанс?
Там нема мокрого, там картинка с печатью и подписью. Туфта-с
И конверт БЕЗ единого почтового штемпеля, т.е. просто пионЭры разносят
Повідомлення неналежне.
Ніяких правових наслідків не несе.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 12 гру, 2020 17:11
Квесторе_поверніться написав: clientage написав: Квесторе_поверніться написав:
Тримайтесь.
А хто піписав мокрим підписом листа від Діджі ФІнанс?
Там нема мокрого, там картинка с печатью и подписью. Туфта-с
И конверт БЕЗ единого почтового штемпеля, т.е. просто пионЭры разносят
Повідомлення неналежне.
Ніяких правових наслідків не несе.
деревья жалко
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 12 гру, 2020 22:25
clientage написав: Квесторе_поверніться написав: Ethereum написав:
Поштою.
Тримайтесь.
А хто піписав мокрим підписом листа від Діджі ФІнанс?
Там нема мокрого, там картинка с печатью и подписью. Туфта-с
И конверт БЕЗ единого почтового штемпеля, т.е. просто пионЭры разносят
Є мокрий. Директор ТзОв Дж Фінанс підписав. Дуже хочуть бабки. Фагор видно з пенсів добре вибив. Тепер черга Дж.
Бонус за оформлення картки:
+50/100 грн КОКО Кард-Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8 +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6 +100 грн Sportbank https://sportbank.com.ua/r/?ref=07HG7Zw
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Додано: Нед 13 гру, 2020 10:58
Ethereum написав:
Є мокрий. Директор ТзОв Дж Фінанс підписав. Дуже хочуть бабки. Фагор видно з пенсів добре вибив. Тепер черга Дж.
Сам Правник підписав?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 13 гру, 2020 22:04
Ethereum написав: Квесторе_поверніться написав: Ethereum написав:
А мені Дж Фінанас прислав борг до оплати 60000. Реальний 20 в них на прозоро знайшов))
Шулери. Платити не буду,але готуватися до суду треба.
В СМС чи по пошті листом прислали?
Поштою. Поки що нічого конкретного бла-бла -бла ...до сплати 60К. (має бути 20)
Оригіналу в них немає,по телефону послав і блокую все що можна. Приват банк мій номер фінансовий новий сплавив їм в той же день- всі геть з Привату!!
Скорее примат в бюро кредитных историй передал а там все берут?
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demichh
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