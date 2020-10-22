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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5525552655275528

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 365
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
70
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 365
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 15:36

  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Ethereum написав:Поштою.

Тримайтесь.
А хто піписав мокрим підписом листа від Діджі ФІнанс?

Там нема мокрого, там картинка с печатью и подписью. Туфта-с :mrgreen:
И конверт БЕЗ единого почтового штемпеля, т.е. просто пионЭры разносят :mrgreen:

Повідомлення неналежне.
Ніяких правових наслідків не несе.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 17:11

  Квесторе_поверніться написав:
  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:Тримайтесь.
А хто піписав мокрим підписом листа від Діджі ФІнанс?

Там нема мокрого, там картинка с печатью и подписью. Туфта-с :mrgreen:
И конверт БЕЗ единого почтового штемпеля, т.е. просто пионЭры разносят :mrgreen:

Повідомлення неналежне.
Ніяких правових наслідків не несе.
деревья жалко 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 22:25

  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Ethereum написав:Поштою.

Тримайтесь.
А хто піписав мокрим підписом листа від Діджі ФІнанс?

Там нема мокрого, там картинка с печатью и подписью. Туфта-с :mrgreen:
И конверт БЕЗ единого почтового штемпеля, т.е. просто пионЭры разносят :mrgreen:


Є мокрий. Директор ТзОв Дж Фінанс підписав. Дуже хочуть бабки. Фагор видно з пенсів добре вибив. Тепер черга Дж. :D
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+50/100 грн КОКО Кард-Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8 +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6 +100 грн Sportbank https://sportbank.com.ua/r/?ref=07HG7Zw
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 10:58

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  Ethereum написав:Є мокрий. Директор ТзОв Дж Фінанс підписав. Дуже хочуть бабки. Фагор видно з пенсів добре вибив. Тепер черга Дж.

Сам Правник підписав?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 22:04

  Ethereum написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Ethereum написав:А мені Дж Фінанас прислав борг до оплати 60000. Реальний 20 в них на прозоро знайшов))
Шулери. Платити не буду,але готуватися до суду треба. :D

В СМС чи по пошті листом прислали?


Поштою. Поки що нічого конкретного бла-бла -бла ...до сплати 60К. (має бути 20)
Оригіналу в них немає,по телефону послав і блокую все що можна. Приват банк мій номер фінансовий новий сплавив їм в той же день- всі геть з Привату!!

Скорее примат в бюро кредитных историй передал а там все берут?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 14:07

Звонили сегодня. Грозили приватним виконавцем.
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 17:37

Прислали СМС. Кажуть що занадто лояльно відносяться до боргу.
Але це не буде продовжуватися довго.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 23:24

  Квесторе_поверніться написав:Прислали СМС. Кажуть що занадто лояльно відносяться до боргу.
Але це не буде продовжуватися довго.

Нахep их пошлите в милой беседе и ффсё.
Максимально по хамски.
Можете разговаривать с бы*** как наш 4й и 6й перзиденты?
барабашов
 
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