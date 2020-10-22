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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5526552755285529

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 365
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
70
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 365
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 10:12

  Квесторе_поверніться написав:Слухання В Госпсуді м. Києва вже сьогодні в кімнаті 17 в 10-30.
Суддя Привалов. Ось не знаю чи буде шоу чи знову перенесуть.


Осталось 18 минут.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 10:21

Напомните - иск кого к кому и о чем?
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 10:57

  IMPRINTER написав:Напомните - иск кого к кому и о чем?

Позивач (заявник): Публічне акціонерне товариство "БАНК "МИХАЙЛІВСЬКИЙ", відповідач (боржник): Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПЛЕЯДА", відповідач (боржник): Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФАГОР", 3-я особа: Фонд гарантування вкладів фізичних осіб
про застосування наслідків нікчемності правочину, відновлення становища, яке існувало до порушення права
______________
Позивач замінений на ТОВ Діджі Фінанс
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 17:59

  Квесторе_поверніться написав:
  IMPRINTER написав:Напомните - иск кого к кому и о чем?

Позивач (заявник): Публічне акціонерне товариство "БАНК "МИХАЙЛІВСЬКИЙ", відповідач (боржник): Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПЛЕЯДА", відповідач (боржник): Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФАГОР", 3-я особа: Фонд гарантування вкладів фізичних осіб
про застосування наслідків нікчемності правочину, відновлення становища, яке існувало до порушення права
______________
Позивач замінений на ТОВ Діджі Фінанс


так диджи бьет себя в грудь - что все все точки поставленны и они единственный кредитор ... все судебные тяжбы пройдены - лично Иосифович подписал решение
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 18:04

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  IMPRINTER написав:решение

в студію.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 19:12

  Квесторе_поверніться написав:
  IMPRINTER написав:решение

в студію.


я их отправил в кагор )
сказал могу вам прислать его справку - можете подать на кагор в суд .. у васу него выиграть суд юольше шансов, чем у меня, если вы так уверены в своей правоте.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 20:03

IMPRINTER, а хто дзвонив і з якого номера телефону?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 20:37

  Квесторе_поверніться написав:IMPRINTER, а хто дзвонив і з якого номера телефону?


звонили не часто ... говрил один раз ... с разных ... у меня гетконтакт установлен и видно кто звонит
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IMPRINTER
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