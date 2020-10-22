Осталось 18 минут.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 17 гру, 2020 10:12
Додано: Чет 17 гру, 2020 10:21
Напомните - иск кого к кому и о чем?
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Pig Lives Matter
Додано: Чет 17 гру, 2020 10:57
Позивач (заявник): Публічне акціонерне товариство "БАНК "МИХАЙЛІВСЬКИЙ", відповідач (боржник): Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПЛЕЯДА", відповідач (боржник): Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФАГОР", 3-я особа: Фонд гарантування вкладів фізичних осіб
про застосування наслідків нікчемності правочину, відновлення становища, яке існувало до порушення права
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Позивач замінений на ТОВ Діджі Фінанс
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Додано: Чет 17 гру, 2020 17:59
так диджи бьет себя в грудь - что все все точки поставленны и они единственный кредитор ... все судебные тяжбы пройдены - лично Иосифович подписал решение
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Pig Lives Matter
Додано: Чет 17 гру, 2020 18:04
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Додано: Чет 17 гру, 2020 19:12
я их отправил в кагор )
сказал могу вам прислать его справку - можете подать на кагор в суд .. у васу него выиграть суд юольше шансов, чем у меня, если вы так уверены в своей правоте.
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Pig Lives Matter
Додано: Чет 17 гру, 2020 20:03
IMPRINTER, а хто дзвонив і з якого номера телефону?
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Додано: Чет 17 гру, 2020 20:37
звонили не часто ... говрил один раз ... с разных ... у меня гетконтакт установлен и видно кто звонит
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Pig Lives Matter
Додано: Чет 17 гру, 2020 21:33
А кому ті номери телефонів належать.
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Додано: Чет 17 гру, 2020 22:04
У меня пишет Киев спам. Кстати, что там с судом слышно?
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