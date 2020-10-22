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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5527552855295530

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 365
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
70
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 365
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 08:31

Звонил вечером робо-мужик 0979584968, грозился усилением угроз с 1.1.
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Повідомлень: 783
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  #<1 ... 5527552855295530
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