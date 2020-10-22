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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 18 гру, 2020 08:31
Звонил вечером робо-мужик 0979584968, грозился усилением угроз с 1.1.
промо-код: ZXJAHPS
Додано: П'ят 18 гру, 2020 10:29
Додано: П'ят 18 гру, 2020 11:22
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 11:27
Андрущак просветит
Думаю, опять перенести. Никому тот суд уже не нужен.
Диджеи будут ловить и доить лохов пока доятся
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 18 гру, 2020 11:27
Додано: П'ят 18 гру, 2020 11:45
В існуючих обставинах абсолютно незрозуміло хто належний кредитор.
Той що за портфель заплатив 490000000 (Плеяда, Фагор) чи той хто 71000 (Діджі Фінанс).
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 11:52
Коли будуть дзвонити Діджеї треба говорити шо заплатили Фагору.
Коли дзвонить Фагор говорити шо заплатили Діджеям.
І перевірити чи вони комунікують.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 11:53
IMPRINTER, допускаєте шо Діджеї можуть зіпсувати Вашу кредитну історію в УБКІ?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 12:10
допускаю.
при том кол-ве кредиток что у меня - это не так важно )
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