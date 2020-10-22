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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5527552855295530

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 365
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
70
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 365
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 08:31

Звонил вечером робо-мужик 0979584968, грозился усилением угроз с 1.1.
промо-код: ZXJAHPS
Философ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 10:29

  Философ написав:Звонил вечером робо-мужик 0979584968, грозился усилением угроз с 1.1.


Работа у него такая. Ищут слабое звено.
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 11:22

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  Ratatui написав:Кстати, что там с судом слышно?

Видно з киян які в темі ніхто Суд не відвідав.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 11:27

Андрущак просветит
Думаю, опять перенести. Никому тот суд уже не нужен.
Диджеи будут ловить и доить лохов пока доятся :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 11:27

  Квесторе_поверніться написав:
  Ratatui написав:Кстати, что там с судом слышно?

Видно з киян які в темі ніхто Суд не відвідав.


Ничего нового. Пассивность наше всё.
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 11:45

  clientage написав:Андрущак просветит
Думаю, опять перенести. Никому тот суд уже не нужен.
Диджеи будут ловить и доить лохов пока доятся :mrgreen:

В існуючих обставинах абсолютно незрозуміло хто належний кредитор.
Той що за портфель заплатив 490000000 (Плеяда, Фагор) чи той хто 71000 (Діджі Фінанс).
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 11:52

Коли будуть дзвонити Діджеї треба говорити шо заплатили Фагору.
Коли дзвонить Фагор говорити шо заплатили Діджеям.
І перевірити чи вони комунікують. :)
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 11:53

IMPRINTER, допускаєте шо Діджеї можуть зіпсувати Вашу кредитну історію в УБКІ?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 12:10

  Квесторе_поверніться написав:IMPRINTER, допускаєте шо Діджеї можуть зіпсувати Вашу кредитну історію в УБКІ?


допускаю.
при том кол-ве кредиток что у меня - это не так важно )
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
IMPRINTER
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