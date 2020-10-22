|
|
|
МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:30
Ethereum написав: Квесторе_поверніться написав:
Коли будуть дзвонити Діджеї треба говорити шо заплатили Фагору.
Коли дзвонить Фагор говорити шо заплатили Діджеям.
І перевірити чи вони комунікують.
Перевірю цю геніальну ідею!
Пробовал. Они этого не слышат и начинют пластинку заново, что должны им и баста.
-
Ratatui
-
-
- Повідомлень: 7452
- З нами з: 30.11.12
- Подякував: 113 раз.
- Подякували: 703 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:31
Свеженький номерок с которого робокоп звонит :050 432 53 11
-
Ratatui
-
-
- Повідомлень: 7452
- З нами з: 30.11.12
- Подякував: 113 раз.
- Подякували: 703 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:54
Ratatui написав:
Свеженький номерок с которого робокоп звонит :050 432 53 11
Про що текст?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 35558
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1782 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|8280
|1513684
|
|
|798
|105552
|
|
|48452
|24754757
|
|