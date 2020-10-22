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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:30
Ethereum написав: Квесторе_поверніться написав:
Коли будуть дзвонити Діджеї треба говорити шо заплатили Фагору.
Коли дзвонить Фагор говорити шо заплатили Діджеям.
І перевірити чи вони комунікують.
Перевірю цю геніальну ідею!
Пробовал. Они этого не слышат и начинют пластинку заново, что должны им и баста.
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Ratatui
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:31
Свеженький номерок с которого робокоп звонит :050 432 53 11
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Ratatui
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:54
Ratatui написав:
Свеженький номерок с которого робокоп звонит :050 432 53 11
Про що текст?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 20:28
Квесторе_поверніться написав: Ratatui написав:
Свеженький номерок с которого робокоп звонит :050 432 53 11
Про що текст?
Да, что -то про несвоевременную оплату и передачу данных куда-то там. Поэтому лучше заплатить самому и покаятся в грехах содеянных.
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Ratatui
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 21:06
сцукки. жене от дж смс вчера прислали. по той же схеме мне слали. "разыскивается такой-то". жена в панике легкой. я блокирую когда мне звонят-пишуть. прийдется и жене по схеме отписываться. замена номера говорят ничего не дает. че там суд был нет ? фагор пришел ?
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nechmo
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 21:13
nechmo написав:
сцукки. жене от дж смс вчера прислали. по той же схеме мне слали. "разыскивается такой-то". жена в панике легкой. я блокирую когда мне звонят-пишуть. прийдется и жене по схеме отписываться. замена номера говорят ничего не дает. че там суд был нет ? фагор пришел ?
Мужайтесь...всі ми жертви, не знаєм хто належний кредитор...кому не платити.
А Суд тільки на початках...ще довго до остаточного рішення.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 21:25
Квесторе_поверніться написав: nechmo написав:
сцукки. жене от дж смс вчера прислали. по той же схеме мне слали. "разыскивается такой-то". жена в панике легкой. я блокирую когда мне звонят-пишуть. прийдется и жене по схеме отписываться. замена номера говорят ничего не дает. че там суд был нет ? фагор пришел ?
Мужайтесь...всі ми жертви, не знаєм хто належний кредитор...кому не платити.
А Суд тільки на початках...ще довго до остаточного рішення.
дякую за підтримку. я спілкувався з фагором, потім плеяда, фонд гарантування...печально шо вони всі кажуть що по ціх договорах немає сроку давності (3 роки). тобто самі закони пишуть і проценти начисляють з повітря.
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nechmo
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