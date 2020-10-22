RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Банки Банкрути
/
МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5528552955305531

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 365
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
70
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 365
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:30

  Ethereum написав:
  Квесторе_поверніться написав:Коли будуть дзвонити Діджеї треба говорити шо заплатили Фагору.
Коли дзвонить Фагор говорити шо заплатили Діджеям.
І перевірити чи вони комунікують. :)


Перевірю цю геніальну ідею!


Пробовал. Они этого не слышат и начинют пластинку заново, что должны им и баста.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7460
З нами з: 30.11.12
Подякував: 113 раз.
Подякували: 703 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:31

Свеженький номерок с которого робокоп звонит :050 432 53 11
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7460
З нами з: 30.11.12
Подякував: 113 раз.
Подякували: 703 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:54

  Ratatui написав:Свеженький номерок с которого робокоп звонит :050 432 53 11

Про що текст?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35575
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1783 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 20:28

  Квесторе_поверніться написав:
  Ratatui написав:Свеженький номерок с которого робокоп звонит :050 432 53 11

Про що текст?


Да, что -то про несвоевременную оплату и передачу данных куда-то там. Поэтому лучше заплатить самому и покаятся в грехах содеянных.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7460
З нами з: 30.11.12
Подякував: 113 раз.
Подякували: 703 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 21:06

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

сцукки. жене от дж смс вчера прислали. по той же схеме мне слали. "разыскивается такой-то". жена в панике легкой. я блокирую когда мне звонят-пишуть. прийдется и жене по схеме отписываться. замена номера говорят ничего не дает. че там суд был нет ? фагор пришел ?
nechmo
 
Повідомлень: 13
З нами з: 21.10.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 21:13

  nechmo написав:сцукки. жене от дж смс вчера прислали. по той же схеме мне слали. "разыскивается такой-то". жена в панике легкой. я блокирую когда мне звонят-пишуть. прийдется и жене по схеме отписываться. замена номера говорят ничего не дает. че там суд был нет ? фагор пришел ?

Мужайтесь...всі ми жертви, не знаєм хто належний кредитор...кому не платити.
А Суд тільки на початках...ще довго до остаточного рішення.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35575
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1783 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 21:25

  Квесторе_поверніться написав:
  nechmo написав:сцукки. жене от дж смс вчера прислали. по той же схеме мне слали. "разыскивается такой-то". жена в панике легкой. я блокирую когда мне звонят-пишуть. прийдется и жене по схеме отписываться. замена номера говорят ничего не дает. че там суд был нет ? фагор пришел ?

Мужайтесь...всі ми жертви, не знаєм хто належний кредитор...кому не платити.
А Суд тільки на початках...ще довго до остаточного рішення.

дякую за підтримку. я спілкувався з фагором, потім плеяда, фонд гарантування...печально шо вони всі кажуть що по ціх договорах немає сроку давності (3 роки). тобто самі закони пишуть і проценти начисляють з повітря.
nechmo
 
Повідомлень: 13
З нами з: 21.10.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 21:39

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  nechmo написав:що по ціх договорах немає сроку давності (3 роки)

Вони можуть багато чого говорити і навіть писати в себе на сайтах.
Але остаточно може вирішити лише Суд.
Таких прецендентів (виграш Фагора в фізичної особи в Верховному Суді чи Михайлівського в Верховному Суді) до цього часу немає і не буде поки не завершаться судові тяжби між ТОВ Діджі Фінанс і Плеядою. В результаті цих тяжб і має визначитись належний кредитор.
Ось тоді і нехай переможець і починає десятки тисяч судових тяжб в Судах проти фізичних осіб. Нехай доводить в Суді що тут термін загальної позивної давності 3 роки не діє.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35575
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1783 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 11:04

Андрущак натякає шо всім Діджі Фінанс зобовязаний зіпсувати кредитну історію в 2021 році.

http://easydebts.blogspot.com/2020/12/zakon-ukrainy-ot-15092020-891-IX-potrebitelskiy-kredit-neustoyka-i-kreditnaya-istoriya-chto-zhdet-zaemshika-posle-novogo-goda.html
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35575
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1783 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5528552955305531
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Хрещатик Банк - БАНКРОТ 1 ... 827, 828, 829
Anonymous » Сер 08 гру, 2004 00:28
8280 1513714
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 гру, 2020 14:54
RuslanKyiv
Вектор Банк- БАНКРОТ? 1 ... 78, 79, 80
Модератор » П'ят 22 кві, 2016 12:33
798 105560
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 лис, 2020 21:36
Ratatui
Дельта Банк - БАНКРОТ 1 ... 4844, 4845, 4846
Anonymous » Сер 29 лис, 2006 16:06
48452 24756248
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 жов, 2020 19:17
Ratatui

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Мегабанк (3604)
20.12.2020 11:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.