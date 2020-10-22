Пробовал. Они этого не слышат и начинют пластинку заново, что должны им и баста.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:30
Пробовал. Они этого не слышат и начинют пластинку заново, что должны им и баста.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:54
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 20:28
Додано: П'ят 18 гру, 2020 21:06
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
сцукки. жене от дж смс вчера прислали. по той же схеме мне слали. "разыскивается такой-то". жена в панике легкой. я блокирую когда мне звонят-пишуть. прийдется и жене по схеме отписываться. замена номера говорят ничего не дает. че там суд был нет ? фагор пришел ?
Додано: П'ят 18 гру, 2020 21:13
Мужайтесь...всі ми жертви, не знаєм хто належний кредитор...кому не платити.
А Суд тільки на початках...ще довго до остаточного рішення.
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 21:25
дякую за підтримку. я спілкувався з фагором, потім плеяда, фонд гарантування...печально шо вони всі кажуть що по ціх договорах немає сроку давності (3 роки). тобто самі закони пишуть і проценти начисляють з повітря.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 21:39
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Вони можуть багато чого говорити і навіть писати в себе на сайтах.
Але остаточно може вирішити лише Суд.
Таких прецендентів (виграш Фагора в фізичної особи в Верховному Суді чи Михайлівського в Верховному Суді) до цього часу немає і не буде поки не завершаться судові тяжби між ТОВ Діджі Фінанс і Плеядою. В результаті цих тяжб і має визначитись належний кредитор.
Ось тоді і нехай переможець і починає десятки тисяч судових тяжб в Судах проти фізичних осіб. Нехай доводить в Суді що тут термін загальної позивної давності 3 роки не діє.
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Додано: Нед 20 гру, 2020 11:04
Андрущак натякає шо всім Діджі Фінанс зобовязаний зіпсувати кредитну історію в 2021 році.
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