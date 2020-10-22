Хотілося б шоб кредитна історія була краща.
|
|
|
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Нед 20 гру, 2020 14:04
Хотілося б шоб кредитна історія була краща.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 20 гру, 2020 14:22
Тяжби Діджі Фінанс та Плеяди з Фагором будуть в кімнаті 17, 11 лютого 2021 року об 11 годині. Господарський суд м. Києва.
Шоу продовжується...бажаючі запрошуються.
Оцінюю вищі шанси в Плеяди з Фагором.
Хто ставить на Діджеїв?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 20 гру, 2020 18:11
Додано: Нед 20 гру, 2020 23:16
Інфо з офіційних джерел.
Спілкування шляхом відповідей не продуктивне ...Ви ж не знаєте чи спілкуєтеся з належними кредиторами чи з самозванцями і шахраями.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 21 гру, 2020 09:27
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Как проверено что не даёт?
Странно почему мне даже фагор такого не говорил.
А кого-то волнуют эти непонятные измерения в попугаях?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 21 гру, 2020 10:16
Ну так это желание идёт вразрез с желанием никому не платить! Тут что-то одно
Разумеется! Сейчас модно сравнивать с тем, как на Западе. Так вот, например, в США человек без кредитного рейтинга - пустое место и ему нельзя доверять...
Думаю и у нас вес рейтинга со временем будет только расти.
|