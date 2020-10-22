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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5530553155325533>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 365
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
70
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 365
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 14:04

  Vorlon написав:Ну вам-то не привыкать и должно быть всё равно :)

Хотілося б шоб кредитна історія була краща.
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 14:22

Тяжби Діджі Фінанс та Плеяди з Фагором будуть в кімнаті 17, 11 лютого 2021 року об 11 годині. Господарський суд м. Києва.
Шоу продовжується...бажаючі запрошуються. :)
Оцінюю вищі шанси в Плеяди з Фагором.
Хто ставить на Діджеїв? :wink:
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35591
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1785 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 18:11

  Квесторе_поверніться написав:Тяжби Діджі Фінанс та Плеяди з Фагором будуть в кімнаті 17, 11 лютого 2021 року об 11 годині. Господарський суд м. Києва.
Шоу продовжується...бажаючі запрошуються. :)
Оцінюю вищі шанси в Плеяди з Фагором.
Хто ставить на Діджеїв? :wink:

откуда инфа ? надо что-то отвечать ур**
nechmo
 
Повідомлень: 14
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 23:16

  nechmo написав:
  Квесторе_поверніться написав:Тяжби Діджі Фінанс та Плеяди з Фагором будуть в кімнаті 17, 11 лютого 2021 року об 11 годині. Господарський суд м. Києва.
Шоу продовжується...бажаючі запрошуються. :)
Оцінюю вищі шанси в Плеяди з Фагором.
Хто ставить на Діджеїв? :wink:

откуда инфа ? надо что-то отвечать ур**

Інфо з офіційних джерел.
Спілкування шляхом відповідей не продуктивне ...Ви ж не знаєте чи спілкуєтеся з належними кредиторами чи з самозванцями і шахраями.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 09:27

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  nechmo написав:замена номера говорят ничего не дает

Как проверено что не даёт?
  nechmo написав:печально шо вони всі кажуть що по ціх договорах немає сроку давності (3 роки)

Странно почему мне даже фагор такого не говорил.
  Квесторе_поверніться написав:IMPRINTER, допускаєте шо Діджеї можуть зіпсувати Вашу кредитну історію в УБКІ?

А кого-то волнуют эти непонятные измерения в попугаях?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 10:16

  Квесторе_поверніться написав:Хотілося б шоб кредитна історія була краща.

Ну так это желание идёт вразрез с желанием никому не платить! Тут что-то одно :)

  vitaliy_berdinskikh написав:А кого-то волнуют эти непонятные измерения в попугаях?

Разумеется! Сейчас модно сравнивать с тем, как на Западе. Так вот, например, в США человек без кредитного рейтинга - пустое место и ему нельзя доверять...
Думаю и у нас вес рейтинга со временем будет только расти.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 11:02

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  Vorlon написав:Думаю и у нас вес рейтинга со временем будет только расти.

Со временем может и будет. Но сейчас это именно бессмысленные попугаи, которые в лучшем случае просто берутся к сведеньи. А так вообще мало на что влияют.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 11:22

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Vorlon написав:Думаю и у нас вес рейтинга со временем будет только расти.

Со временем может и будет. Но сейчас это именно бессмысленные попугаи, которые в лучшем случае просто берутся к сведеньи. А так вообще мало на что влияют.


При нашей жизни это время вероятно не наступит.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 11:23

  nechmo написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  nechmo написав:сцукки. жене от дж смс вчера прислали. по той же схеме мне слали. "разыскивается такой-то". жена в панике легкой. я блокирую когда мне звонят-пишуть. прийдется и жене по схеме отписываться. замена номера говорят ничего не дает. че там суд был нет ? фагор пришел ?

Мужайтесь...всі ми жертви, не знаєм хто належний кредитор...кому не платити.
А Суд тільки на початках...ще довго до остаточного рішення.

дякую за підтримку. я спілкувався з фагором, потім плеяда, фонд гарантування...печально шо вони всі кажуть що по ціх договорах немає сроку давності (3 роки). тобто самі закони пишуть і проценти начисляють з повітря.


Кто и когда отменил 3 года? :shock:
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 11:25

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  Vorlon написав:Ну так это желание идёт вразрез с желанием никому не платить! Тут что-то одно

Так невідомо хто належний кредитор.
Он зараз почали дьоргати хто Фагору заплатив.
В січні кредитну історію для них зіпсують.
А дивись за рік другий Плеяда і Фагор виграють Суд.
Тоді хто ТОВ Діджі Фінанс заплатить і хто Михаличу після червня 2016 заплатив будуть злісними неплатниками.
Для них зіпсують кредитну історію.
Можливо тільки проплата і Фагору і Діджеям гарантує спокій імярекам. :)
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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