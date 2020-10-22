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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Нед 20 гру, 2020 14:04
Vorlon написав:
Ну вам-то не привыкать и должно быть всё равно
Хотілося б шоб кредитна історія була краща.
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Додано: Нед 20 гру, 2020 14:22
Тяжби Діджі Фінанс та Плеяди з Фагором будуть в кімнаті 17, 11 лютого 2021 року об 11 годині. Господарський суд м. Києва.
Шоу продовжується...бажаючі запрошуються.
Оцінюю вищі шанси в Плеяди з Фагором.
Хто ставить на Діджеїв?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Нед 20 гру, 2020 18:11
Квесторе_поверніться написав:
Тяжби Діджі Фінанс та Плеяди з Фагором будуть в кімнаті 17, 11 лютого 2021 року об 11 годині. Господарський суд м. Києва.
Шоу продовжується...бажаючі запрошуються.
Оцінюю вищі шанси в Плеяди з Фагором.
Хто ставить на Діджеїв?
откуда инфа ? надо что-то отвечать ур**
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nechmo
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Додано: Нед 20 гру, 2020 23:16
nechmo написав: Квесторе_поверніться написав:
Тяжби Діджі Фінанс та Плеяди з Фагором будуть в кімнаті 17, 11 лютого 2021 року об 11 годині. Господарський суд м. Києва.
Шоу продовжується...бажаючі запрошуються.
Оцінюю вищі шанси в Плеяди з Фагором.
Хто ставить на Діджеїв?
откуда инфа ? надо что-то отвечать ур**
Інфо з офіційних джерел.
Спілкування шляхом відповідей не продуктивне ...Ви ж не знаєте чи спілкуєтеся з належними кредиторами чи з самозванцями і шахраями.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 09:27
nechmo написав:
замена номера говорят ничего не дает
Как проверено что не даёт?
nechmo написав:
печально шо вони всі кажуть що по ціх договорах немає сроку давності (3 роки)
Странно почему мне даже фагор такого не говорил.
Квесторе_поверніться написав:IMPRINTER
, допускаєте шо Діджеї можуть зіпсувати Вашу кредитну історію в УБКІ?
А кого-то волнуют эти непонятные измерения в попугаях?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Пон 21 гру, 2020 10:16
Квесторе_поверніться написав:
Хотілося б шоб кредитна історія була краща.
Ну так это желание идёт вразрез с желанием никому не платить! Тут что-то одно
vitaliy_berdinskikh написав:
А кого-то волнуют эти непонятные измерения в попугаях?
Разумеется! Сейчас модно сравнивать с тем, как на Западе. Так вот, например, в США человек без кредитного рейтинга - пустое место и ему нельзя доверять...
Думаю и у нас вес рейтинга со временем будет только расти.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 11:02
Vorlon написав:
Думаю и у нас вес рейтинга со временем будет только расти.
Со временем может и будет. Но сейчас это именно бессмысленные попугаи, которые в лучшем случае просто берутся к сведеньи. А так вообще мало на что влияют.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Пон 21 гру, 2020 11:22
vitaliy_berdinskikh написав: Vorlon написав:
Думаю и у нас вес рейтинга со временем будет только расти.
Со временем может и будет. Но сейчас это именно бессмысленные попугаи, которые в лучшем случае просто берутся к сведеньи. А так вообще мало на что влияют.
При нашей жизни это время вероятно не наступит.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 11:23
nechmo написав: Квесторе_поверніться написав: nechmo написав:
сцукки. жене от дж смс вчера прислали. по той же схеме мне слали. "разыскивается такой-то". жена в панике легкой. я блокирую когда мне звонят-пишуть. прийдется и жене по схеме отписываться. замена номера говорят ничего не дает. че там суд был нет ? фагор пришел ?
Мужайтесь...всі ми жертви, не знаєм хто належний кредитор...кому не платити.
А Суд тільки на початках...ще довго до остаточного рішення.
дякую за підтримку. я спілкувався з фагором, потім плеяда, фонд гарантування...печально шо вони всі кажуть що по ціх договорах немає сроку давності (3 роки). тобто самі закони пишуть і проценти начисляють з повітря.
Кто и когда отменил 3 года?
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Додано: Пон 21 гру, 2020 11:25
Vorlon написав:
Ну так это желание идёт вразрез с желанием никому не платить! Тут что-то одно
Так невідомо хто належний кредитор.
Он зараз почали дьоргати хто Фагору заплатив.
В січні кредитну історію для них зіпсують.
А дивись за рік другий Плеяда і Фагор виграють Суд.
Тоді хто ТОВ Діджі Фінанс заплатить і хто Михаличу після червня 2016 заплатив будуть злісними неплатниками.
Для них зіпсують кредитну історію.
Можливо тільки проплата і Фагору і Діджеям гарантує спокій імярекам.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
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