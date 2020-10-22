Переконали?
|
|
|
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 21 гру, 2020 11:31
Додано: Пон 21 гру, 2020 11:50
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Сделай так же как сделал я в своё время: оставь комментарий к кредитному рейтингу на сайт бюро КИ что знать не знаешь кто такой диджи и вообще ты честный парень и заплатил фагору.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Зараз переглядають цей форум: vitaliy_berdinskikh і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|