Додано: Пон 21 гру, 2020 12:09

Ще є така обставина шо база по руху і залишках коштів на рахунках МИхалича після 19.05 року 2016 є спотворена. Тому і на запити імяреків тимчасовий адміністратор в червні року 2016 не відповідав.