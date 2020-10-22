Переконали?
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 21 гру, 2020 11:31
Додано: Пон 21 гру, 2020 11:50
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Сделай так же как сделал я в своё время: оставь комментарий к кредитному рейтингу на сайт бюро КИ что знать не знаешь кто такой диджи и вообще ты честный парень и заплатил фагору.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 21 гру, 2020 11:56
Прошу поддержать пост )
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Pig Lives Matter
Додано: Пон 21 гру, 2020 12:09
Ще є така обставина шо база по руху і залишках коштів на рахунках МИхалича після 19.05 року 2016 є спотворена. Тому і на запити імяреків тимчасовий адміністратор в червні року 2016 не відповідав.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 13:17
Гарно!
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