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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 21 гру, 2020 11:31
IMPRINTER написав: Квесторе_поверніться написав: IMPRINTER написав:
решение
в студію.
я их отправил в кагор )
сказал могу вам прислать его справку - можете подать на кагор в суд .. у васу него выиграть суд юольше шансов, чем у меня, если вы так уверены в своей правоте.
Переконали?
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Додано: Пон 21 гру, 2020 11:50
Квесторе_поверніться написав:
В січні кредитну історію для них зіпсують.
Сделай так же как сделал я в своё время: оставь комментарий к кредитному рейтингу на сайт бюро КИ что знать не знаешь кто такой диджи и вообще ты честный парень и заплатил фагору.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Додано: Пон 21 гру, 2020 11:56
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Додано: Пон 21 гру, 2020 12:09
Ще є така обставина шо база по руху і залишках коштів на рахунках МИхалича після 19.05 року 2016 є спотворена. Тому і на запити імяреків тимчасовий адміністратор в червні року 2016 не відповідав.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 13:17
IMPRINTER написав:
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Гарно!
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Додано: Пон 21 гру, 2020 17:52
vitaliy_berdinskikh написав: Квесторе_поверніться написав:
В січні кредитну історію для них зіпсують.
Сделай так же как сделал я в своё время: оставь комментарий к кредитному рейтингу на сайт бюро КИ что знать не знаешь кто такой диджи и вообще ты честный парень и заплатил фагору.
Можно и в лигу сексуальных реформ написать, или в спортлото - все равно эти комментарии потенциальные кредиторы в кредитной истории не видят
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Додано: Пон 21 гру, 2020 18:50
vitaliy_berdinskikh написав: Квесторе_поверніться написав:
В січні кредитну історію для них зіпсують.
Сделай так же как сделал я в своё время: оставь комментарий к кредитному рейтингу на сайт бюро КИ что знать не знаешь кто такой диджи и вообще ты честный парень и заплатил фагору.
Так це була помилка платити Фагору.
Всіх платників Фагору зараз Діджеї кошмарять.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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