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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5530553155325533

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 365
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
70
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 365
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 11:31

  IMPRINTER написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  IMPRINTER написав:решение

в студію.


я их отправил в кагор )
сказал могу вам прислать его справку - можете подать на кагор в суд .. у васу него выиграть суд юольше шансов, чем у меня, если вы так уверены в своей правоте.


Переконали? :)
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 11:50

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  Квесторе_поверніться написав:В січні кредитну історію для них зіпсують.

Сделай так же как сделал я в своё время: оставь комментарий к кредитному рейтингу на сайт бюро КИ что знать не знаешь кто такой диджи и вообще ты честный парень и заплатил фагору.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 11:56

Прошу поддержать пост )

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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 12:09

Ще є така обставина шо база по руху і залишках коштів на рахунках МИхалича після 19.05 року 2016 є спотворена. Тому і на запити імяреків тимчасовий адміністратор в червні року 2016 не відповідав.
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 13:17

  IMPRINTER написав:Прошу поддержать пост )

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Гарно! ;)
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 17:52

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Квесторе_поверніться написав:В січні кредитну історію для них зіпсують.

Сделай так же как сделал я в своё время: оставь комментарий к кредитному рейтингу на сайт бюро КИ что знать не знаешь кто такой диджи и вообще ты честный парень и заплатил фагору.

Можно и в лигу сексуальных реформ написать, или в спортлото - все равно эти комментарии потенциальные кредиторы в кредитной истории не видят :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 18:50

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Квесторе_поверніться написав:В січні кредитну історію для них зіпсують.

Сделай так же как сделал я в своё время: оставь комментарий к кредитному рейтингу на сайт бюро КИ что знать не знаешь кто такой диджи и вообще ты честный парень и заплатил фагору.

Так це була помилка платити Фагору.
Всіх платників Фагору зараз Діджеї кошмарять.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 22:47

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  Квесторе_поверніться написав:Так це була помилка платити Фагору.
Я и не платил Фагору, я заплатил банку(фонду).

Но моя мысль была в другом: УБКИ имеею функцию комментарования записей в своём профиле. В данном конкретном случае двух претендентов на долг можно сделать вид что ты честный заёмщик просто не разобрался кому же надо было платить (а платил ли на самом деле хоть кому-нибудь не так уж важно). Если уж какой-то банк и правда будет смотреть на эти рейтинги то он попутно увидет и запись о том что долг погашен, но не диджеям.

Я уж не помню то ли это было именно под записью о долге Фагору, то ли это была запись в шапке таблицы - не суть важно, интерфейс мог и поменяться за эти годы.

Подозреваю и остальные БКИ тоже имеют подобный функционал поскольку такая норма есть в законе если меня не подводит память.

После Михалыча я очень долго не брал ни кредитов ни даже кредитных карт где либо. Впервые кредитную оформил в прошлом году в Моно: Моно сразу щедро налил лимита, так что они явно тот рейтинг в гробу видали. В этом году ещё и Всеможу сделал просто шоп-було и чтоб не доставали звонками с предложением открыть карту - тоже щедро налили, а недавно ещё и повысили. Правда сейчас запись от Фагора уже куда-то улетучилась потому не понятно влияет ли рейтинг на мнение ПУМБ-а.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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