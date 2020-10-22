Переконали?
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 21 гру, 2020 11:31
Додано: Пон 21 гру, 2020 11:50
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Сделай так же как сделал я в своё время: оставь комментарий к кредитному рейтингу на сайт бюро КИ что знать не знаешь кто такой диджи и вообще ты честный парень и заплатил фагору.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 21 гру, 2020 11:56
Прошу поддержать пост )
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Додано: Пон 21 гру, 2020 12:09
Ще є така обставина шо база по руху і залишках коштів на рахунках МИхалича після 19.05 року 2016 є спотворена. Тому і на запити імяреків тимчасовий адміністратор в червні року 2016 не відповідав.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 13:17
Гарно!
Додано: Пон 21 гру, 2020 17:52
Можно и в лигу сексуальных реформ написать, или в спортлото - все равно эти комментарии потенциальные кредиторы в кредитной истории не видят
Додано: Пон 21 гру, 2020 18:50
Так це була помилка платити Фагору.
Всіх платників Фагору зараз Діджеї кошмарять.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 22:47
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Я и не платил Фагору, я заплатил банку(фонду).
Но моя мысль была в другом: УБКИ имеею функцию комментарования записей в своём профиле. В данном конкретном случае двух претендентов на долг можно сделать вид что ты честный заёмщик просто не разобрался кому же надо было платить (а платил ли на самом деле хоть кому-нибудь не так уж важно). Если уж какой-то банк и правда будет смотреть на эти рейтинги то он попутно увидет и запись о том что долг погашен, но не диджеям.
Я уж не помню то ли это было именно под записью о долге Фагору, то ли это была запись в шапке таблицы - не суть важно, интерфейс мог и поменяться за эти годы.
Подозреваю и остальные БКИ тоже имеют подобный функционал поскольку такая норма есть в законе если меня не подводит память.
После Михалыча я очень долго не брал ни кредитов ни даже кредитных карт где либо. Впервые кредитную оформил в прошлом году в Моно: Моно сразу щедро налил лимита, так что они явно тот рейтинг в гробу видали. В этом году ещё и Всеможу сделал просто шоп-було и чтоб не доставали звонками с предложением открыть карту - тоже щедро налили, а недавно ещё и повысили. Правда сейчас запись от Фагора уже куда-то улетучилась потому не понятно влияет ли рейтинг на мнение ПУМБ-а.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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