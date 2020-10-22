vitaliy_berdinskikh написав:Я и не платил Фагору, я заплатил банку(фонду).
Тут теж можуть бути нюанси. Коли Суд визнає Плеяду і Фагора належними кредиторами то проплати банку (фонду) були неналежному кредитору.
Банк не может быть ненадлежащим кредитором так как договор о кредите у меня с ним. А каких либо доказательств того что долг был передан кому-то ещё - банк мне не предоставлял.
517.2 "Боржник має право не виконувати свого обов'язку новому кредиторові до надання боржникові доказів переходу до нового кредитора прав у зобов'язанні."
Ну и самое главное это конечно 516.2 "Якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобов'язанні, новий кредитор несе ризик настання несприятливих для нього наслідків. У цьому разі виконання боржником свого обов'язку первісному кредиторові є належним виконанням."
Резюме: если кого реально волновал вопрос погашения долга или тем более рейтинга в кредитных бюро - тот давно погасил долг банку. А кто просто хотел не погашать долг тот не погасил И имеет все шансы быть в выигрыше в сравнении с теми у кого свербит честность.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh написав:Якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобов'язанні, новий кредитор несе ризик настання несприятливих для нього наслідків. У цьому разі виконання боржником свого обов'язку первісному кредиторові є належним виконанням."
Так всі боржники Михаличем і Плеядою були повідомлені... признайтесь чесно шо листа отримували.
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vitaliy_berdinskikh написав:Якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобов'язанні, новий кредитор несе ризик настання несприятливих для нього наслідків. У цьому разі виконання боржником свого обов'язку первісному кредиторові є належним виконанням."
Так всі боржники Михаличем і Плеядою були повідомлені... признайтесь чесно шо листа отримували.
в последний день жизни Михалыча я собственными глазами видел у себя в выписке факт гашения моего долга перед Михайловским новым кредитором по его переуступке.
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Квесторе_поверніться написав:Так всі боржники Михаличем
Неа. От Михалыча не только не было надлежашего уведомление, но даже попытки узнать что либо в отделении упирались в замок на дверях и бумажку о том что банк банкрот. Я до середины июня бегал то на Пушкинскую, то на Розы Люксембург надеясь узнать что же с долгом и как его погасить.
Квесторе_поверніться написав:і Плеядою
Если мне память не изменяет то извещал Фагор, каким-то мутным письмом. Ну я тоже могу прислать кому-то письмо о том что я теперь собственник долга или муж жены или ещё что-то. С каким делов это - надлежащее уведомление? К тому же уже в конце июня банк(фонд) официально заявил что владелец долгов он. А в июле я получил от фонда в (не вспомню каком) банке выплату по остатку денег которые у меня были на каком-то депозите. При том что одновременно у меня было порядка 10к использованного кредитного лимита который непонятно как, но надо было погасить.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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четкого определения что такое належное информирование - нет ...
вы всегда сможете сказать что там оттиск печати не совсем был четкий или она была не под тем углом или что в конверте, который вы получили по почте было не уведомление, а поздравление с новым годом ...
надлежащие информирование - это когда у вас нет сомнений в правоте того, кто вас уведомил по совокупности факторов ... поэтому принять за надлежащие равно как и не принять за таковое можно любой документ.
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Спілкування шляхом відповідей не продуктивне ...Ви ж не знаєте чи спілкуєтеся з належними кредиторами чи з самозванцями і шахраями.[/quote] почему не знаю. знаю. все самозванцы. все угрожают. последние себя называют дж финанс и утверждают что только они правоприемники и верховный суд это признал. а если глубже копать то господарский суд все еще откладывается. при общении я слушаю потом говорю что военный и долг им прощаю по всем процентам. сразу меняется тон: вы хотя бы тело погасите. а тела было может 40 грн
nechmo написав:замена номера говорят ничего не дает
Как проверено что не даёт?
nechmo написав:печально шо вони всі кажуть що по ціх договорах немає сроку давності (3 роки)
Странно почему мне даже фагор такого не говорил.
Квесторе_поверніться написав:IMPRINTER, допускаєте шо Діджеї можуть зіпсувати Вашу кредитну історію в УБКІ?
А кого-то волнуют эти непонятные измерения в попугаях?
1. здесь раньше человек писал что поменял номер. но на след. день на новый номер звонили. типа к приват привязано. 2.фагор не говорил потому что это был 16-17 год. а сейчас я спросил у финанс - у них на любой вопрос любой суперответ в свою пользу 3.кредитную историю еще фонд гарантування обещал загадить и по судам затаскать. не знаю. мне приват только лимит увеличивает.