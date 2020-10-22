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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5531553255335534

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 365
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
70
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 365
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 16:01

  Квесторе_поверніться написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Я и не платил Фагору, я заплатил банку(фонду).

Тут теж можуть бути нюанси.
Коли Суд визнає Плеяду і Фагора належними кредиторами то проплати банку (фонду) були неналежному кредитору.

Банк не может быть ненадлежащим кредитором так как договор о кредите у меня с ним. А каких либо доказательств того что долг был передан кому-то ещё - банк мне не предоставлял.

517.2 "Боржник має право не виконувати свого обов'язку новому кредиторові до надання боржникові доказів переходу до нового кредитора прав у зобов'язанні."

Ну и самое главное это конечно 516.2 "Якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобов'язанні, новий кредитор несе ризик настання несприятливих для нього наслідків. У цьому разі виконання боржником свого обов'язку первісному кредиторові є належним виконанням."

Резюме: если кого реально волновал вопрос погашения долга или тем более рейтинга в кредитных бюро - тот давно погасил долг банку. А кто просто хотел не погашать долг тот не погасил :lol: И имеет все шансы быть в выигрыше в сравнении с теми у кого свербит честность.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 16:53

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  vitaliy_berdinskikh написав:Якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобов'язанні, новий кредитор несе ризик настання несприятливих для нього наслідків. У цьому разі виконання боржником свого обов'язку первісному кредиторові є належним виконанням."

Так всі боржники Михаличем і Плеядою були повідомлені...
признайтесь чесно шо листа отримували.
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 17:02

  Квесторе_поверніться написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобов'язанні, новий кредитор несе ризик настання несприятливих для нього наслідків. У цьому разі виконання боржником свого обов'язку первісному кредиторові є належним виконанням."

Так всі боржники Михаличем і Плеядою були повідомлені...
признайтесь чесно шо листа отримували.


в последний день жизни Михалыча я собственными глазами видел у себя в выписке факт гашения моего долга перед Михайловским новым кредитором по его переуступке.
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 17:04

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  Квесторе_поверніться написав:Так всі боржники Михаличем

Неа. От Михалыча не только не было надлежашего уведомление, но даже попытки узнать что либо в отделении упирались в замок на дверях и бумажку о том что банк банкрот. Я до середины июня бегал то на Пушкинскую, то на Розы Люксембург надеясь узнать что же с долгом и как его погасить.
  Квесторе_поверніться написав:і Плеядою
Если мне память не изменяет то извещал Фагор, каким-то мутным письмом. Ну я тоже могу прислать кому-то письмо о том что я теперь собственник долга или муж жены или ещё что-то. С каким делов это - надлежащее уведомление? К тому же уже в конце июня банк(фонд) официально заявил что владелец долгов он. А в июле я получил от фонда в (не вспомню каком) банке выплату по остатку денег которые у меня были на каком-то депозите. При том что одновременно у меня было порядка 10к использованного кредитного лимита который непонятно как, но надо было погасить.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 17:29

vitaliy_berdinskikh

четкого определения что такое належное информирование - нет ...

вы всегда сможете сказать что там оттиск печати не совсем был четкий или она была не под тем углом или что в конверте, который вы получили по почте было не уведомление, а поздравление с новым годом ...

надлежащие информирование - это когда у вас нет сомнений в правоте того, кто вас уведомил по совокупности факторов ... поэтому принять за надлежащие равно как и не принять за таковое можно любой документ.
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 17:30

Спілкування шляхом відповідей не продуктивне ...Ви ж не знаєте чи спілкуєтеся з належними кредиторами чи з самозванцями і шахраями.[/quote]
почему не знаю. знаю. все самозванцы. все угрожают. последние себя называют дж финанс и утверждают что только они правоприемники и верховный суд это признал. а если глубже копать то господарский суд все еще откладывается. при общении я слушаю потом говорю что военный и долг им прощаю по всем процентам. сразу меняется тон: вы хотя бы тело погасите. а тела было может 40 грн
nechmo
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 17:37

  vitaliy_berdinskikh написав:
  nechmo написав:замена номера говорят ничего не дает

Как проверено что не даёт?
  nechmo написав:печально шо вони всі кажуть що по ціх договорах немає сроку давності (3 роки)

Странно почему мне даже фагор такого не говорил.
  Квесторе_поверніться написав:IMPRINTER, допускаєте шо Діджеї можуть зіпсувати Вашу кредитну історію в УБКІ?

А кого-то волнуют эти непонятные измерения в попугаях?

1. здесь раньше человек писал что поменял номер. но на след. день на новый номер звонили. типа к приват привязано.
2.фагор не говорил потому что это был 16-17 год. а сейчас я спросил у финанс - у них на любой вопрос любой суперответ в свою пользу
3.кредитную историю еще фонд гарантування обещал загадить и по судам затаскать. не знаю. мне приват только лимит увеличивает.
nechmo
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 17:44

Ratatui так я написал - ДЖ финанс мне такое сказал. но так убедительно что аж поверил. там раньше ссылка была на документы мыхалыча. я по № нашел свою строчку. в срок давности графе стоит прочерк.
nechmo
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 17:52

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  nechmo написав:здесь раньше человек писал что поменял номер. но на след. день на новый номер звонили.

Да-да, Приватбанк как только получает новый номер телефона клиента так сразу же рассылает депешу всем семи миллиардам людей на свете о том что у его клиента новый номер.

А то что далеко не все люди являются клиентами Приватбанка - как с этим быть?

Я имею несколько новых номеров - ни на один из них никто никогда не звонил.
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