RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Банки Банкрути
/
МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5532553355345535

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 365
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
70
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 365
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 19:01

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  vitaliy_berdinskikh написав:Если мне память не изменяет то извещал Фагор, каким-то мутным письмом.

Память ізменяет.
Лист відправляла з Києва Плеяда 27.05.2016 року.
В листі 2 повідомлення від Михалича і Плеяди від 20 травня 2016 року.
Повідомлення від Михалича підписав Матрос. Повідомлення від Пдеяди підписав Береза і повідомив реквізити Фагора в Платині куди погашати кредити.
Ці ж реквізити були в відділеннях Михалича і Платинум банку на початках.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35615
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1785 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 19:16

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  Квесторе_поверніться написав:В листі 2 повідомлення від Михалича і Плеяди від 20 травня 2016 року.

От Михалыча точно ничего не было иначе я бы тогда в мае всё и погасил бы. Тем более с датой 20 мая, так как тогда бы я получил это письмо или 23-го или максимум 24-го тоесть сразу после объявления банка банкротом.

Но не было ни каких писем в мае. От Плеяды тоже.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2381
З нами з: 06.08.19
Подякував: 577 раз.
Подякували: 361 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 19:34

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Квесторе_поверніться написав:В листі 2 повідомлення від Михалича і Плеяди від 20 травня 2016 року.

От Михалыча точно ничего не было иначе я бы тогда в мае всё и погасил бы. Тем более с датой 20 мая, так как тогда бы я получил это письмо или 23-го или максимум 24-го тоесть сразу после объявления банка банкротом.

Но не было ни каких писем в мае. От Плеяды тоже.

Михалич повідомляв шо кредитик відступив Плеяді 20 травня року 2016.
Лист з Києва відправлений 27 травня 2016 року.
А Ви коли платили Фонду?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35615
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1785 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 19:41

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  Квесторе_поверніться написав:Михалич повідомляв шо кредитик відступив Плеяді 20 травня року 2016.
Лист з Києва відправлений 27 травня 2016 року.

Как он мог быть отправлен 27, спустя неделю? При том что в центральном офисе уже работали представители НБУ (24 травня, 2016, 13:05).

То разве что кто-то пытался задним числом разослать части клиентов уведомление чтобы завершить афёру по скидыванию долгов в Фагор. Но явно эта попытка была неудачной.

Ну и главное - если ты получил это письмо ещё в мае 2016 (30 или 31 мая, самое позднее в первых числах июня) и знал надлежащего кредитора - что ж ты не погасил ему долг? :mrgreen: Ай, что-то не складывается сказка.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2381
З нами з: 06.08.19
Подякував: 577 раз.
Подякували: 361 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 19:54

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  vitaliy_berdinskikh написав:Как он мог быть отправлен 27, спустя неделю? При том что в центральном офисе уже работали представители НБУ (24 травня, 2016, 13:05).

Лист відправляла Плеяда.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35615
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1785 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 19:56

  Квесторе_поверніться написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Как он мог быть отправлен 27, спустя неделю? При том что в центральном офисе уже работали представители НБУ (24 травня, 2016, 13:05).

Лист відправляла Плеяда.

Каким боком Плеяда к письмам банка?

Если Плеяда отправляла что-то от своего имени то я уже это коментировал: я тоже могу выслать тебя письмо что купил твои долги. И даже могу выслать лист с круглой печатью, если этот аттрибут так важен.

Банк Михайловский меня ни о какой переуступке долга не информировал. Ни письмом, ни тем более каким-то более надежным способом, например на сайте или через средства массовой информации путем пресс-конференции с топ-менеджерами банка.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2381
З нами з: 06.08.19
Подякував: 577 раз.
Подякували: 361 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 19:59

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  vitaliy_berdinskikh написав:Ну и главное - если ты получил это письмо ещё в мае 2016 (30 или 31 мая, самое позднее в первых числах июня) и знал надлежащего кредитора - что ж ты не погасил ему долг? Ай, что-то не складывается сказка.

Точну суму боргу не знав. Між 19 травня і 23 травня року 2016 були операції з кредитом. А в відділеннях Михалича виписок по рахунках не давали (потім всі дізнались що база була спотворена). Відіслав Іраклієнко зипит шоб виписки прислав...відповіді до цього часу не отримав.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35615
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1785 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5532553355345535
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliy_berdinskikh, Квесторе_поверніться і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Хрещатик Банк - БАНКРОТ 1 ... 827, 828, 829
Anonymous » Сер 08 гру, 2004 00:28
8280 1513912
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 гру, 2020 14:54
RuslanKyiv
Вектор Банк- БАНКРОТ? 1 ... 78, 79, 80
Модератор » П'ят 22 кві, 2016 12:33
798 105588
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 лис, 2020 21:36
Ratatui
Дельта Банк - БАНКРОТ 1 ... 4844, 4845, 4846
Anonymous » Сер 29 лис, 2006 16:06
48452 24757772
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 жов, 2020 19:17
Ratatui

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (27668)
22.12.2020 19:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.