vitaliy_berdinskikh написав:Если мне память не изменяет то извещал Фагор, каким-то мутным письмом.
Память ізменяет. Лист відправляла з Києва Плеяда 27.05.2016 року. В листі 2 повідомлення від Михалича і Плеяди від 20 травня 2016 року. Повідомлення від Михалича підписав Матрос. Повідомлення від Пдеяди підписав Береза і повідомив реквізити Фагора в Платині куди погашати кредити. Ці ж реквізити були в відділеннях Михалича і Платинум банку на початках.
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Квесторе_поверніться написав:В листі 2 повідомлення від Михалича і Плеяди від 20 травня 2016 року.
От Михалыча точно ничего не было иначе я бы тогда в мае всё и погасил бы. Тем более с датой 20 мая, так как тогда бы я получил это письмо или 23-го или максимум 24-го тоесть сразу после объявления банка банкротом.
Но не было ни каких писем в мае. От Плеяды тоже.
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Квесторе_поверніться написав:В листі 2 повідомлення від Михалича і Плеяди від 20 травня 2016 року.
От Михалыча точно ничего не было иначе я бы тогда в мае всё и погасил бы. Тем более с датой 20 мая, так как тогда бы я получил это письмо или 23-го или максимум 24-го тоесть сразу после объявления банка банкротом.
Но не было ни каких писем в мае. От Плеяды тоже.
Михалич повідомляв шо кредитик відступив Плеяді 20 травня року 2016. Лист з Києва відправлений 27 травня 2016 року. А Ви коли платили Фонду?
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То разве что кто-то пытался задним числом разослать части клиентов уведомление чтобы завершить афёру по скидыванию долгов в Фагор. Но явно эта попытка была неудачной.
Ну и главное - если ты получил это письмо ещё в мае 2016 (30 или 31 мая, самое позднее в первых числах июня) и знал надлежащего кредитора - что ж ты не погасил ему долг? Ай, что-то не складывается сказка.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh написав:Как он мог быть отправлен 27, спустя неделю? При том что в центральном офисе уже работали представители НБУ (24 травня, 2016, 13:05).
Лист відправляла Плеяда.
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vitaliy_berdinskikh написав:Как он мог быть отправлен 27, спустя неделю? При том что в центральном офисе уже работали представители НБУ (24 травня, 2016, 13:05).
Лист відправляла Плеяда.
Каким боком Плеяда к письмам банка?
Если Плеяда отправляла что-то от своего имени то я уже это коментировал: я тоже могу выслать тебя письмо что купил твои долги. И даже могу выслать лист с круглой печатью, если этот аттрибут так важен.
Банк Михайловский меня ни о какой переуступке долга не информировал. Ни письмом, ни тем более каким-то более надежным способом, например на сайте или через средства массовой информации путем пресс-конференции с топ-менеджерами банка.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh написав:Ну и главное - если ты получил это письмо ещё в мае 2016 (30 или 31 мая, самое позднее в первых числах июня) и знал надлежащего кредитора - что ж ты не погасил ему долг? Ай, что-то не складывается сказка.
Точну суму боргу не знав. Між 19 травня і 23 травня року 2016 були операції з кредитом. А в відділеннях Михалича виписок по рахунках не давали (потім всі дізнались що база була спотворена). Відіслав Іраклієнко зипит шоб виписки прислав...відповіді до цього часу не отримав.
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