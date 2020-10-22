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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5534553555365537>

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 365
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
70
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 365
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 20:07

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  Квесторе_поверніться написав:В листі від Плеяди було повідомлення від Матроса

В очередной раз повторю: я могу прислать тебе письмо в котором Папа Римский уведомит тебя что теперь я посланник Христа на Земле.

Уведомления от Матроса могут быть только в письме от банка. Письма от банка не было.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Вів 22 гру, 2020 20:07, всього редагувалось 1 раз.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 20:07

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Квесторе_поверніться написав:Точну суму боргу не знав.

В СМС-ках.

СМС інформування відключене.
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 20:08

  Квесторе_поверніться написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  Квесторе_поверніться написав:Точну суму боргу не знав.

В СМС-ках.

СМС інформування відключене.

Зато сумма указана в письмах Плеяды и Фагора. Ты должен был погасить долг ещё в июне 2016-го. Но тянешь резину до сих пор попутно убеждая меня что представители банка что-то там писали клиентам через письма каких-то мутных ООО.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 20:11

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Квесторе_поверніться написав:Відіслав Іраклієнко зипит шоб виписки прислав

Ему то зачем если кредитор - Плеяда? Плеяда и должна была сообщить тебе в письме сумму твоего долга который ты должен был им погасить.

Общаться с Ираклиенко тебе имело смысл только если у тебя были какие-то депозиты в Михайловском и надо было узнать где их получить.

Так Іраклієнко на сайті Михалича писав що платити маю йому і тільки йому.
Плеяда про суму боргу не повідомляла.
Були і депо в Михалича і по них виписки просив.
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 20:12

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  vitaliy_berdinskikh написав:Зато сумма указана в письмах Плеяды и Фагора.

Ні не вказана.
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 20:14

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  vitaliy_berdinskikh написав:Уведомления от Матроса могут быть только в письме от банка. Письма от банка не было.

Нехай з цим розбирається Суд.
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 20:18

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  Квесторе_поверніться написав:Так Іраклієнко на сайті Михалича писав що платити маю йому і тільки йому.

Так ты опрделись: тебе банк как именно проинформировал и о чём именно? А то ты похоже уже запутался что именно пытаешься доказать. Начал про письмо Матроса которого как оказалось никогда не существовало, теперь киваешь на Ираклиенка но за четыре года так и не заплатил банку.

По твоим же словам оба события произошли в 20-х числах мая 2016-го года - сначала Матрос написал тебе письмо, потом Ираклиенко через сайт проинформировал что кредитор он. Сейчас декабрь 2020.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 20:26

  nechmo написав:Ratatui так я написал - ДЖ финанс мне такое сказал. но так убедительно что аж поверил. там раньше ссылка была на документы мыхалыча. я по № нашел свою строчку. в срок давности графе стоит прочерк.


Написать и начиркать можно , что хочешь. Но 3 года никто не отменял.
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 20:29

  Квесторе_поверніться написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Уведомления от Матроса могут быть только в письме от банка. Письма от банка не было.

Нехай з цим розбирається Суд.


Самый гуманный суд в мире. :D
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 20:32

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  vitaliy_berdinskikh написав:Начал про письмо Матроса которого как оказалось никогда не существовало,

Не лист Плеяди а повідомлення від Матроса про договір факторингу отримане в листі під Плеяди.
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Вів 22 гру, 2020 20:38, всього редагувалось 1 раз.
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