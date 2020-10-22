В очередной раз повторю: я могу прислать тебе письмо в котором Папа Римский уведомит тебя что теперь я посланник Христа на Земле.
Уведомления от Матроса могут быть только в письме от банка. Письма от банка не было.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Вів 22 гру, 2020 20:07
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
В очередной раз повторю: я могу прислать тебе письмо в котором Папа Римский уведомит тебя что теперь я посланник Христа на Земле.
Уведомления от Матроса могут быть только в письме от банка. Письма от банка не было.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Вів 22 гру, 2020 20:07, всього редагувалось 1 раз.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Вів 22 гру, 2020 20:07
СМС інформування відключене.
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Додано: Вів 22 гру, 2020 20:08
Зато сумма указана в письмах Плеяды и Фагора. Ты должен был погасить долг ещё в июне 2016-го. Но тянешь резину до сих пор попутно убеждая меня что представители банка что-то там писали клиентам через письма каких-то мутных ООО.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Вів 22 гру, 2020 20:11
Так Іраклієнко на сайті Михалича писав що платити маю йому і тільки йому.
Плеяда про суму боргу не повідомляла.
Були і депо в Михалича і по них виписки просив.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Вів 22 гру, 2020 20:12
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Додано: Вів 22 гру, 2020 20:14
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Нехай з цим розбирається Суд.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 22 гру, 2020 20:18
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Так ты опрделись: тебе банк как именно проинформировал и о чём именно? А то ты похоже уже запутался что именно пытаешься доказать. Начал про письмо Матроса которого как оказалось никогда не существовало, теперь киваешь на Ираклиенка но за четыре года так и не заплатил банку.
По твоим же словам оба события произошли в 20-х числах мая 2016-го года - сначала Матрос написал тебе письмо, потом Ираклиенко через сайт проинформировал что кредитор он. Сейчас декабрь 2020.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Вів 22 гру, 2020 20:26
Додано: Вів 22 гру, 2020 20:29
Додано: Вів 22 гру, 2020 20:32
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Не лист Плеяди а повідомлення від Матроса про договір факторингу отримане в листі під Плеяди.
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Вів 22 гру, 2020 20:38, всього редагувалось 1 раз.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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