RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Банки Банкрути
/
МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5534553555365537

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 365
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
70
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 365
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 20:37

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  vitaliy_berdinskikh написав:По твоим же словам оба события произошли в 20-х числах мая 2016-го года - сначала Матрос написал тебе письмо, потом Ираклиенко через сайт проинформировал что кредитор он. Сейчас декабрь 2020.

До цього часу незрозуміло хто належний кредитор і це має визначити Господарський суд...от всі і повинні почекати.
Але Плеяда повідомила мене належніше ніж Михалич чи Діджеї.
От тільки з сумою загогуліна...база Михалича спотворена.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35626
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1785 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 20:37

  Квесторе_поверніться написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Начал про письмо Матроса которого как оказалось никогда не существовало,

Не лист Матроса а повідомлення від Матроса про договір факторингу отримане в листі під Плеяди.

Это:
а) не уведомление от банка
б) не надлежащее уведомление от банка о переуступке долга
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2389
З нами з: 06.08.19
Подякував: 579 раз.
Подякували: 361 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 20:41

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Начал про письмо Матроса которого как оказалось никогда не существовало,

Не лист Матроса а повідомлення від Матроса про договір факторингу отримане в листі під Плеяди.

Это:
а) не уведомление от банка
б) не надлежащее уведомление от банка о переуступке долга

Нехай буде так. Після рішення Суду буду чекати більш належнішого.
Діджеї поки шо взагалі ніякого повідомлення не прислали.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35626
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1785 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 21:06

ПИшуть шо в Ютубі буде кіно :)
https://reyestr.court.gov.ua/Review/93623321
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35626
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1785 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 21:25

Вроді цей адвокат
https://uristy.ua/lawyer/9566
від ТОВ Діджі ФІнанс протистоїть Плеяді і Фагору в ГОспсуді м. Києва.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35626
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1785 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5534553555365537
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Хрещатик Банк - БАНКРОТ 1 ... 827, 828, 829
Anonymous » Сер 08 гру, 2004 00:28
8280 1513926
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 гру, 2020 14:54
RuslanKyiv
Вектор Банк- БАНКРОТ? 1 ... 78, 79, 80
Модератор » П'ят 22 кві, 2016 12:33
798 105590
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 лис, 2020 21:36
Ratatui
Дельта Банк - БАНКРОТ 1 ... 4844, 4845, 4846
Anonymous » Сер 29 лис, 2006 16:06
48452 24757799
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 жов, 2020 19:17
Ratatui

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (9060)
22.12.2020 21:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.