До цього часу незрозуміло хто належний кредитор і це має визначити Господарський суд...от всі і повинні почекати.
Але Плеяда повідомила мене належніше ніж Михалич чи Діджеї.
От тільки з сумою загогуліна...база Михалича спотворена.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Вів 22 гру, 2020 20:37
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
До цього часу незрозуміло хто належний кредитор і це має визначити Господарський суд...от всі і повинні почекати.
Але Плеяда повідомила мене належніше ніж Михалич чи Діджеї.
От тільки з сумою загогуліна...база Михалича спотворена.
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Додано: Вів 22 гру, 2020 20:37
Это:
а) не уведомление от банка
б) не надлежащее уведомление от банка о переуступке долга
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Вів 22 гру, 2020 20:41
Нехай буде так. Після рішення Суду буду чекати більш належнішого.
Діджеї поки шо взагалі ніякого повідомлення не прислали.
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Додано: Вів 22 гру, 2020 21:06
ПИшуть шо в Ютубі буде кіно
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Додано: Вів 22 гру, 2020 21:25
Вроді цей адвокат
від ТОВ Діджі ФІнанс протистоїть Плеяді і Фагору в ГОспсуді м. Києва.
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