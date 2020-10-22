До цього часу незрозуміло хто належний кредитор і це має визначити Господарський суд...от всі і повинні почекати.
Але Плеяда повідомила мене належніше ніж Михалич чи Діджеї.
От тільки з сумою загогуліна...база Михалича спотворена.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Вів 22 гру, 2020 20:37
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
До цього часу незрозуміло хто належний кредитор і це має визначити Господарський суд...от всі і повинні почекати.
Але Плеяда повідомила мене належніше ніж Михалич чи Діджеї.
От тільки з сумою загогуліна...база Михалича спотворена.
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Додано: Вів 22 гру, 2020 20:37
Это:
а) не уведомление от банка
б) не надлежащее уведомление от банка о переуступке долга
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Вів 22 гру, 2020 20:41
Нехай буде так. Після рішення Суду буду чекати більш належнішого.
Діджеї поки шо взагалі ніякого повідомлення не прислали.
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Додано: Вів 22 гру, 2020 21:06
ПИшуть шо в Ютубі буде кіно
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Додано: Вів 22 гру, 2020 21:25
Вроді цей адвокат
від ТОВ Діджі ФІнанс протистоїть Плеяді і Фагору в ГОспсуді м. Києва.
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Додано: Сер 23 гру, 2020 14:31
самый нормальный банк - это баночка из под кофе дома. я с кредитами завязал. просто пример привел. прихват на той же ступеньке стоит вместе с моб операторами
Додано: Сер 23 гру, 2020 15:34
уведомляет новый кредитор, о том что он теперь новый, а не старыый о том, что он уже не кредитор.
каким образом вас должны уыедомить, чтоб вы это сочли належным?
приехать вам всех делегацией руководства нового кредитора или пригласить вас в офис - вы снимите у них копии паспортов, кодов, попросите заверить ... предоставить вам оригиналы всех переуступоячных документов, дать вам полгода на ознакомления с ними или как?
исходя из вашей логике, то вполне легальный процесс, предусмотренный ГК о переуступке долга всегда будет вами отметен на основании того, что вас не так уведомили независимо что бы новых кредитор не делал ...
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