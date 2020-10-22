Ни один суд не признает это уведомлением Михалыча. А Плеяде оно зачем если она уже продала всё Фагору? И Фагору уже не нужно ибо он банкрот.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 23 гру, 2020 15:55
Ни один суд не признает это уведомлением Михалыча. А Плеяде оно зачем если она уже продала всё Фагору? И Фагору уже не нужно ибо он банкрот.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 23 гру, 2020 16:01
Вже були преценденти в Судах що визнавали Плеяду і Фагор належними кредиторами.
Якщо на кону 680 млн грн ніхто збанкротувати не може...
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Додано: Сер 23 гру, 2020 16:07
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Про цю аферу нам вже вуха прожужжали.
ПРойшло більше 4,5 роки.
Хто сидить?
Скільки років ще буде розслідування і суди?
А поки не встановлено шо ж там відбулося незрозуміло і кому платити.
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Додано: Сер 23 гру, 2020 16:13
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Михалич на етапі ТА приписав імярекам неіснуючі борги за кредитними картками а зараз Діджеї кошмарять щоб ці неіснуючі борги плюс ще від себе накинули боржок і стягнути.
Плюс хто Фагору заплатив теж кошмарять.
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Додано: Сер 23 гру, 2020 16:19
было решение суда, которое в определенный момент не то что признавало Фагор единственным кредитором, так еще и запретила /Михалычу принимать платежи.
Это достаточное уведомление ? решения суда именем украины, находяшееся в публичном реестре или нет? Или вам судья его лично на дом должен был выслать? или лично принести ? или лично недостаточно надо еще было в сопровождении Тупицкого?
во время дейсвия этого решения я как законопослушный гражданин заплатил тому кредитору кто на тот момент был единственно законный.
Дальнейшие решения судов меня уже не касаются. Фонд и Дидджи может отсуживать мой платеж у Фагора, но не у меня. Я платил тому, кто в тот моент был належным кредитором.
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Pig Lives Matter
Додано: Сер 23 гру, 2020 16:33
В даний момент тільки той може спокійно спати хто заплатив і Фагору і Михаличу.
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Додано: Сер 23 гру, 2020 16:35
Квесторе_поверніться
это да ... но при любом раскладе получить платеж от тех кто запоатил Фагору у Диджи не выйдет никак. Диджи может этот платеж отсуживать у Фагора, но не у тех, кто ему заплатил. Их звонки мне до задницы - даже немного забовляет с ними общаться, когда куры пытаются запугать ) Прлучаю истинное наслаждение от разговора даже большее, чем когда звонят мошенники рассказывая, что они из примата и моя карта заблокирована ) Единсвенный неприятный фактор - это тока борьба со следом в КИ и все ...
У них же еще по методичке надо позвониьть несколько раз ... сначала сбросить, типа вызвать у человека напряжение, озщабоченность кто ж это ему звонит кидая трубку ...
когда с ретьего раза они отвечают я говрю - извинте в сл раз или говрите с первого рпаза или идите нах ... Затра проьбуйте по новой звонить - общаюсь тока с первого звонка ) На второй и последующий трубку буду кидлать я.
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Сер 23 гру, 2020 16:39, всього редагувалось 1 раз.
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Pig Lives Matter
Додано: Сер 23 гру, 2020 16:38
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Так Диджеи пока не наследили в УБКИ. Ждем-с
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 23 гру, 2020 16:51
Анрущак там в себе писав що з 08.01.21 Діджеї зобовязані в УБКІ закласти боржників.
ПРавда мають право не закладати тих хто має незначний борг.
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