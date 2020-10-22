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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 23 гру, 2020 17:44
4,5 года прошло
а вы до сих пор спорите, кому платить))
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
Додано: П'ят 25 гру, 2020 11:36
Каждый юрист знает, что пропуск срока исковой давности не влечет за собой прекращение обязательства. Кроме того, даже после истечения исковой давности добросовестный должник может добровольно исполнить обязательство.Источник:
Верховный Суд отмечает, что, по общему правилу, по истечении срока исковой давности, даже решение суда об отказе в иске на основании пропуска исковой давности, не отменяет обязательства. Соответствующее постановление по делу №757/32377/15-ц Верховный Суд принял 06 марта 2019 года.Источник:
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 12:13
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Це означає шо боржники поки що невідомо якої контори Фагора чи Діджі Фінанс в судовому порядку не можуть позбутися ганебного чи почесного знання боржника.
З іншої сторони Фагор чи Діджі Фінанс не зможуть в судовому порядку витребувати борг.
Маєм патову ситуацію.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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