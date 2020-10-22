щоб Фагору і Діджеям нічого не платити.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 28 гру, 2020 20:49
Тут на халяву судяться
щоб Фагору і Діджеям нічого не платити.
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Додано: Пон 28 гру, 2020 20:53
Тут хід конем
укласти з Діджеями договір а потім через Суд визнати його недійсним.
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Додано: Пон 28 гру, 2020 21:03
Тут
взагалі без виклику сторін Діджеї хочуть справу провернути.
Будьте пильні.
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Додано: Пон 28 гру, 2020 21:08
Тут суддя перестрахувався і аж на березень перекинув справу
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Додано: Пон 28 гру, 2020 21:21
уд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої зі сторін про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.
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Додано: Пон 28 гру, 2020 21:23
Аналогічно
тут Фагор 3 сторона
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Пон 28 гру, 2020 21:30
Агаа, каждому, замазанному Михой давно пора завести кабинетик
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 28 гру, 2020 21:35
Хто замовляв сокирянський суд
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Додано: Пон 28 гру, 2020 21:40
Вроді той електронний суд не працював.
Але Діджеї якимось макаром туди справи тулять.
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Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 28 гру, 2020 21:44
А шо чути від Андрощука в звязку із рухом Діджеїв в площині правосуддя?
Як імярекам захищати своє законне право не платити?
Тут
за 200 грн тлумачить.
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Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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