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План відзиву на позов Діджеїв. 1. Отримання повідомлення Матроса і Журавель про факторинг на Фагора. Фагор належний кредитор? 2. Судові тяжби між Діджі Фінанс та Плеядою з Фагором. 3. Належне повідомлення Діджі Фінанс про належного кредитора. Діджі Фінанс належний кредитор? 4. Відсутність в Діджі оригінала кредитного договора. 5. Пропущення терміну загальної позивної давності. Це підстави відмовити в задоволенні судового позову Діджі до імярека.
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