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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5538553955405541

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 365
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
70
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 365
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 23:03

  Квесторе_поверніться написав:Хто замовляв сокирянський суд :)
https://reyestr.court.gov.ua/Review/93481846

Когда захотелось славы Барышевского суда. :mrgreen:
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 00:05

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Квесторе_поверніться написав:Хто замовляв сокирянський суд :)
https://reyestr.court.gov.ua/Review/93481846

Когда захотелось славы Барышевского суда. :mrgreen:

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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 10:41

План відзиву на позов Діджеїв.
1. Отримання повідомлення Матроса і Журавель про факторинг на Фагора.
Фагор належний кредитор?
2. Судові тяжби між Діджі Фінанс та Плеядою з Фагором.
3. Належне повідомлення Діджі Фінанс про належного кредитора.
Діджі Фінанс належний кредитор?
4. Відсутність в Діджі оригінала кредитного договора.
5. Пропущення терміну загальної позивної давності.
Це підстави відмовити в задоволенні судового позову Діджі до імярека.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35717
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1790 раз.
 
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  #<1 ... 5538553955405541
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