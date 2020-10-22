Додано: Вів 29 гру, 2020 10:41

План відзиву на позов Діджеїв.

1. Отримання повідомлення Матроса і Журавель про факторинг на Фагора.

Фагор належний кредитор?

2. Судові тяжби між Діджі Фінанс та Плеядою з Фагором.

3. Належне повідомлення Діджі Фінанс про належного кредитора.

Діджі Фінанс належний кредитор?

4. Відсутність в Діджі оригінала кредитного договора.

5. Пропущення терміну загальної позивної давності.

Це підстави відмовити в задоволенні судового позову Діджі до імярека.