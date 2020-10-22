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План відзиву на позов Діджеїв. 1. Отримання повідомлення Матроса і Журавель про факторинг на Фагора. Фагор належний кредитор? 2. Судові тяжби між Діджі Фінанс та Плеядою з Фагором. 3. Належне повідомлення Діджі Фінанс про належного кредитора. Діджі Фінанс належний кредитор? 4. Відсутність в Діджі оригінала кредитного договора. 5. Пропущення терміну загальної позивної давності. Це підстави відмовити в задоволенні судового позову Діджі до імярека.
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звонили сегоня диджеи ) сказали что если не погашу - то на основа выконавчого напису нотариуса взыщут ...
по моему для такого типа договоров (беззалоговый) такой способ взискания невозможен + прошло 3 года
Натаріус може стягувати тільки безспірну заборгованість і в випадку Діджеїв це не той випадок. Але є нотаріуси яким пофіг...вони на цьому заробляють і їх за такі фортеля ще не закрили...видно знають з ким поділитись. Такі приписи оскаржуються в судах загальної юрисдикції. На останньому вебінарі (халявному) про це Андрущак тлумачив. Якщо вдасться оформити оскарження в рамках Закону Про захист прав споживачів то судовий збір не стягується.
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это все понятно как раз ))) непонятны проблемы, которые могут гипотетически появиться в связи с этим ... ну нашли такого нотариуса левого (на такое может пойти тока или черный нотариус или больной 4-й стадией рака и которому уже его дальнейшая репутация безразлична - но таковые есть )... и он оформит выконавчий напыс ... что дальше ... 1) счета блокирубются или нет на этом основании 2) появляется ли запрет на отчуждение имущества - например захотел продать квартиру и т.п. ну т.е. что ожидать человеку, к которому может гипотетически появиться выконавчий напыс нотариуса ?
в отличие от суда тут презумция виновности ... появляется этот напыс и ты теперь должен доказывать, что ты не должен, а не они, что ты должен - тут же в корне меняется сам процесс ...
з.ы. михалыч еще до продажи диджеям таким угрожал и также был послан нах. поэжтому вопрос больше не о вероятности тьаких последствий как выконавчий напыс, а какие могут это сгенерировать проблемы, если такое в теории появится.
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это все понятно как раз ))) непонятны проблемы, которые могут гипотетически появиться в связи с этим ... ну нашли такого нотариуса и он оформил выконавчий напыс ... что дальше ... 1) счета блокирубются или нет на этом основании 2) появляется ли запрет на отчуждение имущества - например захотел продать квартиру и т.п. ну т.е. что ожидать человеку, к которому может гипотетически появиться выконавчий напыс нотариуса ?
в отличие от суда тут презумция виновности ... появляется этот напыс и ты теперь должен доказывать, что ты не должен, а не они, что ты должен - тут же в корне меняется сам процесс ...
з.ы. михалыч еще до продажи диджеям таким угрожал и также был послан нах. поэжтому вопрос больше не о вероятности тьаких последствий как выконавчий напыс, а какие могут это сгенерировать проблемы, если такое в теории появится.
По виконавчому напису нотаріуса ініціатор цього напису звертається до виконавця цього рішення. Виконавець державний чи приватний формує виконавче провадження зі своїм номером і заносить Вас в реєстр боржників. Тепер ініціатива виконавця в яких реєстрах ВАс шукати і на що накладати обмеження. Все залежить від ініціативності виконавця. Тут вже ви вирішуєте шо оскаржувати. Виконавчий напис нотаріуса чи постанову виконавця. Анрущак радить оскарджувати виконавчий напис з поданням клопотання про забезпечення позову призупигнення постанови виконавця шоб нічого не блокували.
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