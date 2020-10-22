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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5538553955405541

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 365
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
70
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 365
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 23:03

  Квесторе_поверніться написав:Хто замовляв сокирянський суд :)
https://reyestr.court.gov.ua/Review/93481846

Когда захотелось славы Барышевского суда. :mrgreen:
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 00:05

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Квесторе_поверніться написав:Хто замовляв сокирянський суд :)
https://reyestr.court.gov.ua/Review/93481846

Когда захотелось славы Барышевского суда. :mrgreen:

Відзив на Ухвалу будем формувати?
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 10:41

План відзиву на позов Діджеїв.
1. Отримання повідомлення Матроса і Журавель про факторинг на Фагора.
Фагор належний кредитор?
2. Судові тяжби між Діджі Фінанс та Плеядою з Фагором.
3. Належне повідомлення Діджі Фінанс про належного кредитора.
Діджі Фінанс належний кредитор?
4. Відсутність в Діджі оригінала кредитного договора.
5. Пропущення терміну загальної позивної давності.
Це підстави відмовити в задоволенні судового позову Діджі до імярека.
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 14:07

Квесторе_поверніться

звонили сегоня диджеи )
сказали что если не погашу - то на основа выконавчого напису нотариуса взыщут ...

по моему для такого типа договоров (беззалоговый) такой способ взискания невозможен + прошло 3 года
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 18:12

  IMPRINTER написав:Квесторе_поверніться

звонили сегоня диджеи )
сказали что если не погашу - то на основа выконавчого напису нотариуса взыщут ...

по моему для такого типа договоров (беззалоговый) такой способ взискания невозможен + прошло 3 года

Натаріус може стягувати тільки безспірну заборгованість і в випадку Діджеїв це не той випадок.
Але є нотаріуси яким пофіг...вони на цьому заробляють і їх за такі фортеля ще не закрили...видно знають з ким поділитись.
Такі приписи оскаржуються в судах загальної юрисдикції.
На останньому вебінарі (халявному) про це Андрущак тлумачив.
Якщо вдасться оформити оскарження в рамках Закону Про захист прав споживачів то судовий збір не стягується.
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 18:16

Квесторе_поверніться

это все понятно как раз ))) непонятны проблемы, которые могут гипотетически появиться в связи с этим ... ну нашли такого нотариуса левого (на такое может пойти тока или черный нотариус или больной 4-й стадией рака и которому уже его дальнейшая репутация безразлична - но таковые есть )... и он оформит выконавчий напыс ... что дальше ...
1) счета блокирубются или нет на этом основании
2) появляется ли запрет на отчуждение имущества - например захотел продать квартиру
и т.п.
ну т.е. что ожидать человеку, к которому может гипотетически появиться выконавчий напыс нотариуса ?

в отличие от суда тут презумция виновности ... появляется этот напыс и ты теперь должен доказывать, что ты не должен, а не они, что ты должен - тут же в корне меняется сам процесс ...

з.ы. михалыч еще до продажи диджеям таким угрожал и также был послан нах.
поэжтому вопрос больше не о вероятности тьаких последствий как выконавчий напыс, а какие могут это сгенерировать проблемы, если такое в теории появится.
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 18:31

  IMPRINTER написав:Квесторе_поверніться

это все понятно как раз ))) непонятны проблемы, которые могут гипотетически появиться в связи с этим ... ну нашли такого нотариуса и он оформил выконавчий напыс ... что дальше ...
1) счета блокирубются или нет на этом основании
2) появляется ли запрет на отчуждение имущества - например захотел продать квартиру
и т.п.
ну т.е. что ожидать человеку, к которому может гипотетически появиться выконавчий напыс нотариуса ?

в отличие от суда тут презумция виновности ... появляется этот напыс и ты теперь должен доказывать, что ты не должен, а не они, что ты должен - тут же в корне меняется сам процесс ...

з.ы. михалыч еще до продажи диджеям таким угрожал и также был послан нах.
поэжтому вопрос больше не о вероятности тьаких последствий как выконавчий напыс, а какие могут это сгенерировать проблемы, если такое в теории появится.

По виконавчому напису нотаріуса ініціатор цього напису звертається до виконавця цього рішення.
Виконавець державний чи приватний формує виконавче провадження зі своїм номером і заносить Вас в реєстр боржників.
Тепер ініціатива виконавця в яких реєстрах ВАс шукати і на що накладати обмеження.
Все залежить від ініціативності виконавця.
Тут вже ви вирішуєте шо оскаржувати.
Виконавчий напис нотаріуса чи постанову виконавця.
Анрущак радить оскарджувати виконавчий напис з поданням клопотання про забезпечення позову призупигнення постанови виконавця шоб нічого не блокували.
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Квесторе_поверніться
 
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