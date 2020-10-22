Додано: Вів 29 гру, 2020 18:16

Квесторе_поверніться



это все понятно как раз ))) непонятны проблемы, которые могут гипотетически появиться в связи с этим ... ну нашли такого нотариуса левого (на такое может пойти тока или черный нотариус или больной 4-й стадией рака и которому уже его дальнейшая репутация безразлична - но таковые есть )... и он оформит выконавчий напыс ... что дальше ...

1) счета блокирубются или нет на этом основании

2) появляется ли запрет на отчуждение имущества - например захотел продать квартиру

и т.п.

ну т.е. что ожидать человеку, к которому может гипотетически появиться выконавчий напыс нотариуса ?



в отличие от суда тут презумция виновности ... появляется этот напыс и ты теперь должен доказывать, что ты не должен, а не они, что ты должен - тут же в корне меняется сам процесс ...



з.ы. михалыч еще до продажи диджеям таким угрожал и также был послан нах.

поэжтому вопрос больше не о вероятности тьаких последствий как выконавчий напыс, а какие могут это сгенерировать проблемы, если такое в теории появится.

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