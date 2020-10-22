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План відзиву на позов Діджеїв. 1. Отримання повідомлення Матроса і Журавель про факторинг на Фагора. Фагор належний кредитор? 2. Судові тяжби між Діджі Фінанс та Плеядою з Фагором. 3. Належне повідомлення Діджі Фінанс про належного кредитора. Діджі Фінанс належний кредитор? 4. Відсутність в Діджі оригінала кредитного договора. 5. Пропущення терміну загальної позивної давності. Це підстави відмовити в задоволенні судового позову Діджі до імярека.
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звонили сегоня диджеи ) сказали что если не погашу - то на основа выконавчого напису нотариуса взыщут ...
по моему для такого типа договоров (беззалоговый) такой способ взискания невозможен + прошло 3 года
Натаріус може стягувати тільки безспірну заборгованість і в випадку Діджеїв це не той випадок. Але є нотаріуси яким пофіг...вони на цьому заробляють і їх за такі фортеля ще не закрили...видно знають з ким поділитись. Такі приписи оскаржуються в судах загальної юрисдикції. На останньому вебінарі (халявному) про це Андрущак тлумачив. Якщо вдасться оформити оскарження в рамках Закону Про захист прав споживачів то судовий збір не стягується.
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это все понятно как раз ))) непонятны проблемы, которые могут гипотетически появиться в связи с этим ... ну нашли такого нотариуса левого (на такое может пойти тока или черный нотариус или больной 4-й стадией рака и которому уже его дальнейшая репутация безразлична - но таковые есть )... и он оформит выконавчий напыс ... что дальше ... 1) счета блокирубются или нет на этом основании 2) появляется ли запрет на отчуждение имущества - например захотел продать квартиру и т.п. ну т.е. что ожидать человеку, к которому может гипотетически появиться выконавчий напыс нотариуса ?
в отличие от суда тут презумция виновности ... появляется этот напыс и ты теперь должен доказывать, что ты не должен, а не они, что ты должен - тут же в корне меняется сам процесс ...
з.ы. михалыч еще до продажи диджеям таким угрожал и также был послан нах. поэжтому вопрос больше не о вероятности тьаких последствий как выконавчий напыс, а какие могут это сгенерировать проблемы, если такое в теории появится.
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это все понятно как раз ))) непонятны проблемы, которые могут гипотетически появиться в связи с этим ... ну нашли такого нотариуса и он оформил выконавчий напыс ... что дальше ... 1) счета блокирубются или нет на этом основании 2) появляется ли запрет на отчуждение имущества - например захотел продать квартиру и т.п. ну т.е. что ожидать человеку, к которому может гипотетически появиться выконавчий напыс нотариуса ?
в отличие от суда тут презумция виновности ... появляется этот напыс и ты теперь должен доказывать, что ты не должен, а не они, что ты должен - тут же в корне меняется сам процесс ...
з.ы. михалыч еще до продажи диджеям таким угрожал и также был послан нах. поэжтому вопрос больше не о вероятности тьаких последствий как выконавчий напыс, а какие могут это сгенерировать проблемы, если такое в теории появится.
По виконавчому напису нотаріуса ініціатор цього напису звертається до виконавця цього рішення. Виконавець державний чи приватний формує виконавче провадження зі своїм номером і заносить Вас в реєстр боржників. Тепер ініціатива виконавця в яких реєстрах ВАс шукати і на що накладати обмеження. Все залежить від ініціативності виконавця. Тут вже ви вирішуєте шо оскаржувати. Виконавчий напис нотаріуса чи постанову виконавця. Анрущак радить оскарджувати виконавчий напис з поданням клопотання про забезпечення позову призупигнення постанови виконавця шоб нічого не блокували.
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выконавець как то связывается с боржныком? предлагает ему еще раз добровольно типа погасить или что? прежле чем накладывать арест что-то типа последнее китайское ...
Як правило виконавець по пошті пришле Вам Постанову про виконавче провадження і на основі якої цидули вона створена. Суму яку Ви маєте сплатити +10% виконавчій службі. Після отримання Ви можете або сплатити або оскарджувати в Суді (Постанову виконавця чи виконавчий напмч нотаріуса). При цьому можна звернутись в виконавчу службу і витребувати всі доки. Якщо сплатите на реквізитами тієї виконавчої контори через деякий час виконавець пришле ВАм Постанову про закриття виконавчого провадження і ВАс знесуть з реєстру боржників. Так би мало бути в ідеалі. Але завжди є свої нюанси.
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дякую ... просто прозондировал это вопрос и имеряки пишут, что бывало такое, что начинаюбт вычитать из зарплаты и только после этого узнаешь про факт того,0 что был выконавчий напис
До Офісу звернулася пані Анна*, мешканка Херсона, з наступною проблемою: у липні поточного року їй виплатили заробітну плату в розмірі значно меншому, ніж зазвичай. УВ бухгалтерії роботодавця їй повідомили, що відносно неї існує виконавче провадження, в рамках якого здійснюється стягнення коштів шляхом утримання частини її заробітку.
Жінка була розгублена, адже стверджувала, що не брала участі у будь-яких судових провадженнях та від жодних осіб не отримувала претензій або вимог. Тому звернулася по безоплатну допомогу.
Під час консультації юристи Офісу перевірили Єдиний реєстр боржників, в якому значилося, що стягнення з клієнтки відбувається на підставі виконавчого напису нотаріуса. Відповідно допомогли скласти запит про надання копій матеріалів виконавчого провадження.
Під час повторної консультації, вивчивши матеріали, надіслані державним виконавцем, юристи виявили, що виконавчий напис нотаріус видав за зверненням компанії, що спеціалізується на стягненні проблемної заборгованості. Заборгованість була відступлена цій фінансовій компанії банком, в якому жінка понад 9 років тому отримала кредит на споживчі потреби.
... при чем самое интересное тут вконце ... 9 лет назад ...
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