Есть несколько нотариусов на Украине которые ИН лепят на любую задолженность банков или МФО. Видно делятся хорошо в Минюсте и сделать с ними ничего не могут. А через суд, пишут в интернете, тысячь шесть стоит (адвокату) отменить эту исполнительную надпись. Так что могут влепить ИН, но будут ли?
дякую ... просто прозондировал это вопрос и имеряки пишут, что бывало такое, что начинаюбт вычитать из зарплаты и только после этого узнаешь про факт того,0 что был выконавчий напис
До Офісу звернулася пані Анна*, мешканка Херсона, з наступною проблемою: у липні поточного року їй виплатили заробітну плату в розмірі значно меншому, ніж зазвичай. УВ бухгалтерії роботодавця їй повідомили, що відносно неї існує виконавче провадження, в рамках якого здійснюється стягнення коштів шляхом утримання частини її заробітку.
Жінка була розгублена, адже стверджувала, що не брала участі у будь-яких судових провадженнях та від жодних осіб не отримувала претензій або вимог. Тому звернулася по безоплатну допомогу.
Під час консультації юристи Офісу перевірили Єдиний реєстр боржників, в якому значилося, що стягнення з клієнтки відбувається на підставі виконавчого напису нотаріуса. Відповідно допомогли скласти запит про надання копій матеріалів виконавчого провадження.
Під час повторної консультації, вивчивши матеріали, надіслані державним виконавцем, юристи виявили, що виконавчий напис нотаріус видав за зверненням компанії, що спеціалізується на стягненні проблемної заборгованості. Заборгованість була відступлена цій фінансовій компанії банком, в якому жінка понад 9 років тому отримала кредит на споживчі потреби.
... при чем самое интересное тут вконце ... 9 лет назад ...
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Там буде номер виконавчого провадження. По цому номеру в виконавчій службі виясняєте тему по якій Ви боржник. Зараз в листі виконавця здається навіть присилають пароль за яким є Постанова про виконавче провадження у вигляді Файлу. Якщо її достатньо через електронний Суд зразу і оскарджуєте.
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