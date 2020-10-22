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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5539554055415542

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 365
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
70
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 365
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 19:16

Есть несколько нотариусов на Украине которые ИН лепят на любую задолженность банков или МФО. Видно делятся хорошо в Минюсте и сделать с ними ничего не могут.
А через суд, пишут в интернете, тысячь шесть стоит (адвокату) отменить эту исполнительную надпись. Так что могут влепить ИН, но будут ли?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 19:20

  IMPRINTER написав:Квесторе_поверніться

дякую ... просто прозондировал это вопрос и имеряки пишут, что бывало такое, что начинаюбт вычитать из зарплаты и только после этого узнаешь про факт того,0 что был выконавчий напис

До Офісу звернулася пані Анна*, мешканка Херсона, з наступною проблемою: у липні поточного року їй виплатили заробітну плату в розмірі значно меншому, ніж зазвичай. УВ бухгалтерії роботодавця їй повідомили, що відносно неї існує виконавче провадження, в рамках якого здійснюється стягнення коштів шляхом утримання частини її заробітку.

Жінка була розгублена, адже стверджувала, що не брала участі у будь-яких судових провадженнях та від жодних осіб не отримувала претензій або вимог. Тому звернулася по безоплатну допомогу.

Під час консультації юристи Офісу перевірили Єдиний реєстр боржників, в якому значилося, що стягнення з клієнтки відбувається на підставі виконавчого напису нотаріуса. Відповідно допомогли скласти запит про надання копій матеріалів виконавчого провадження.

Під час повторної консультації, вивчивши матеріали, надіслані державним виконавцем, юристи виявили, що виконавчий напис нотаріус видав за зверненням компанії, що спеціалізується на стягненні проблемної заборгованості. Заборгованість була відступлена цій фінансовій компанії банком, в якому жінка понад 9 років тому отримала кредит на споживчі потреби.

... при чем самое интересное тут вконце ... 9 лет назад ...

Час від часу проглядати себе в реєстрі боржників.
https://erb.minjust.gov.ua/#/search-debtors
Як кажуть...від тюрми і від суми.... :)
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 19:22

Квесторе_поверніться

да это можно зарядить наверное на опендате чтоб мониторило само
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 19:24

Квесторе_поверніться

Категорія стягнення:

как знать по какой категории тебе это оформили? )
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 19:34

  IMPRINTER написав:Квесторе_поверніться

Категорія стягнення:

как знать по какой категории тебе это оформили? )

Там буде номер виконавчого провадження.
По цому номеру в виконавчій службі виясняєте тему по якій Ви боржник.
Зараз в листі виконавця здається навіть присилають пароль за яким є Постанова про виконавче провадження у вигляді Файлу. Якщо її достатньо через електронний Суд зразу і оскарджуєте.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 22:33

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  Квесторе_поверніться написав:Час від часу проглядати себе в реєстрі боржників.
https://erb.minjust.gov.ua/#/search-debtors
Як кажуть...від тюрми і від суми....

Так в этот реестр вносят должников от 100К или как?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 22:58

clientage

любых ... там все .. и алименты и что угодно ...
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 00:37

  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:Час від часу проглядати себе в реєстрі боржників.
https://erb.minjust.gov.ua/#/search-debtors
Як кажуть...від тюрми і від суми....

Так в этот реестр вносят должников от 100К или как?

С любой суммой по которой открыто исполнительное производство
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 00:39

  Квесторе_поверніться написав:Час від часу проглядати себе в реєстрі боржників.
https://erb.minjust.gov.ua/#/search-debtors
Як кажуть...від тюрми і від суми.... :)

При наличии телеги или вайбера проще подписаться на свой ИНН в OpenDataBot - он сообщит гораздо раньше чем дойдет очередь проверить себя вручную.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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