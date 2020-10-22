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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5540554155425543

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 365
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
70
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 365
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 22:55

Можна і так тяжбитись з Діджеями
https://reyestr.court.gov.ua/Review/93869880
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 17:19

Ну що, Діджеї посунули в Суди (позакидали пробні кулі).
Деякі з судів погнали їх поганою мітлою сказавши шо в Україні електронний суд не форичить. Подавайте позов паперовий. Деякі позови прийняли і призначили дати судових слухань.
Шо робити імяреку шо отримає повістку до Суду?
Думаю варто тут це обміркувати.
Важливо скільки судові тяжби будуть коштувати для імярека?
Якщо кредитик 10000 + 2000 з хвостиком судовий збір +10% виконавцю то заплатити слід буде 13200 з хвостиком. Це 32% з хвостиком за 4,5 роки користування грошенятами Михалича.
Виглядає шо можна все пустити на самоплив.
Але тут є небезпека шо Діджеї змінять позовні вимоги і докинуть сюди ше прОцент за користування кредитом за 4,5 роки.
Так що право на захист слід буде використати.
Основний аргумент це пропущення терміну загальної позивної давності 3 роки.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35764
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 18:47

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  Квесторе_поверніться написав:Основний аргумент це пропущення терміну загальної позивної давності 3 роки.

А мож основной аргумент -- эт предоставление оригинала Кредитного Договора, т.к. все их покупки через Прозорро осуществлялись БЕЗ этих договором, что указано на самом Прозорро.
... делайте хоть что-нибудь!
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  #<1 ... 5540554155425543
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