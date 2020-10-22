Додано: Нед 03 січ, 2021 17:19

Ну що, Діджеї посунули в Суди (позакидали пробні кулі).

Деякі з судів погнали їх поганою мітлою сказавши шо в Україні електронний суд не форичить. Подавайте позов паперовий. Деякі позови прийняли і призначили дати судових слухань.

Шо робити імяреку шо отримає повістку до Суду?

Думаю варто тут це обміркувати.

Важливо скільки судові тяжби будуть коштувати для імярека?

Якщо кредитик 10000 + 2000 з хвостиком судовий збір +10% виконавцю то заплатити слід буде 13200 з хвостиком. Це 32% з хвостиком за 4,5 роки користування грошенятами Михалича.

Виглядає шо можна все пустити на самоплив.

Але тут є небезпека шо Діджеї змінять позовні вимоги і докинуть сюди ше прОцент за користування кредитом за 4,5 роки.

Так що право на захист слід буде використати.

Основний аргумент це пропущення терміну загальної позивної давності 3 роки.