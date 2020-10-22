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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 01 січ, 2021 22:55
Можна і так тяжбитись з Діджеями
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Додано: Нед 03 січ, 2021 17:19
Ну що, Діджеї посунули в Суди (позакидали пробні кулі).
Деякі з судів погнали їх поганою мітлою сказавши шо в Україні електронний суд не форичить. Подавайте позов паперовий. Деякі позови прийняли і призначили дати судових слухань.
Шо робити імяреку шо отримає повістку до Суду?
Думаю варто тут це обміркувати.
Важливо скільки судові тяжби будуть коштувати для імярека?
Якщо кредитик 10000 + 2000 з хвостиком судовий збір +10% виконавцю то заплатити слід буде 13200 з хвостиком. Це 32% з хвостиком за 4,5 роки користування грошенятами Михалича.
Виглядає шо можна все пустити на самоплив.
Але тут є небезпека шо Діджеї змінять позовні вимоги і докинуть сюди ше прОцент за користування кредитом за 4,5 роки.
Так що право на захист слід буде використати.
Основний аргумент це пропущення терміну загальної позивної давності 3 роки.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Нед 03 січ, 2021 18:47
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
А мож основной аргумент -- эт предоставление оригинала Кредитного Договора, т.к. все их покупки через Прозорро осуществлялись БЕЗ этих договором, что указано на самом Прозорро.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 03 січ, 2021 20:57
Це додатковий аргумент...теж слід використати. Нехай Діджеї доведуть що кредит видавався.
А ще вони мають належно повідомити про переуступку кредитів Михалича на них зі всіма належними доками.
Ну і суд з Плеядою і Фагором теж аргумент.
Слід слідкувати за судами ...все цікаве попереду.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 03 січ, 2021 20:59
а с какого перепугу финанс % начисляет ? михалыча нет. счетчик остановлен. мне так чувырла и сказала, которая звонила.
Додано: Нед 03 січ, 2021 21:04
Додано: Нед 03 січ, 2021 22:04
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 03 січ, 2021 22:55
Фонд является его правонаследователем и имеет все те права и обязанности что и Михалыч.
Но есть одно отличиие от афёры с Плеядой: информация о продаже публично доступна на Прозорро. Конечно это всё равно не то информирование которого хотелось бы. Но тем не менее для суда этого будет достаточно.
Mind the gap.
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