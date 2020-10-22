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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5541554255435544>

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 365
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
70
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 365
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 22:55

Можна і так тяжбитись з Діджеями
https://reyestr.court.gov.ua/Review/93869880
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 17:19

Ну що, Діджеї посунули в Суди (позакидали пробні кулі).
Деякі з судів погнали їх поганою мітлою сказавши шо в Україні електронний суд не форичить. Подавайте позов паперовий. Деякі позови прийняли і призначили дати судових слухань.
Шо робити імяреку шо отримає повістку до Суду?
Думаю варто тут це обміркувати.
Важливо скільки судові тяжби будуть коштувати для імярека?
Якщо кредитик 10000 + 2000 з хвостиком судовий збір +10% виконавцю то заплатити слід буде 13200 з хвостиком. Це 32% з хвостиком за 4,5 роки користування грошенятами Михалича.
Виглядає шо можна все пустити на самоплив.
Але тут є небезпека шо Діджеї змінять позовні вимоги і докинуть сюди ше прОцент за користування кредитом за 4,5 роки.
Так що право на захист слід буде використати.
Основний аргумент це пропущення терміну загальної позивної давності 3 роки.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 18:47

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  Квесторе_поверніться написав:Основний аргумент це пропущення терміну загальної позивної давності 3 роки.

А мож основной аргумент -- эт предоставление оригинала Кредитного Договора, т.к. все их покупки через Прозорро осуществлялись БЕЗ этих договором, что указано на самом Прозорро.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 20:57

  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:Основний аргумент це пропущення терміну загальної позивної давності 3 роки.

А мож основной аргумент -- эт предоставление оригинала Кредитного Договора, т.к. все их покупки через Прозорро осуществлялись БЕЗ этих договором, что указано на самом Прозорро.

Це додатковий аргумент...теж слід використати. Нехай Діджеї доведуть що кредит видавався.
А ще вони мають належно повідомити про переуступку кредитів Михалича на них зі всіма належними доками.
Ну і суд з Плеядою і Фагором теж аргумент.
Слід слідкувати за судами ...все цікаве попереду.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 20:59

  Квесторе_поверніться написав:Але тут є небезпека шо Діджеї змінять позовні вимоги і докинуть сюди ше прОцент за користування кредитом за 4,5 роки.
Так що право на захист слід буде використати.
Основний аргумент це пропущення терміну загальної позивної давності 3 роки.

а с какого перепугу финанс % начисляет ? михалыча нет. счетчик остановлен. мне так чувырла и сказала, которая звонила.
nechmo
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 21:04

  Квесторе_поверніться написав:
  clientage написав:А ще вони мають належно повідомити про переуступку кредитів Михалича на них зі всіма належними доками.

адвокат рассказывал что информировать о переуступке должен банк. то есть михалыч. что уже нереально.
nechmo
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 22:04

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  nechmo написав:михалыча нет

Так ліквідація Михалича ще не завершена.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 22:55

  nechmo написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  clientage написав:А ще вони мають належно повідомити про переуступку кредитів Михалича на них зі всіма належними доками.

адвокат рассказывал что информировать о переуступке должен банк. то есть михалыч. что уже нереально.

Фонд является его правонаследователем и имеет все те права и обязанности что и Михалыч.

Но есть одно отличиие от афёры с Плеядой: информация о продаже публично доступна на Прозорро. Конечно это всё равно не то информирование которого хотелось бы. Но тем не менее для суда этого будет достаточно.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 00:02

  Квесторе_поверніться написав:В листі від Плеяди було повідомлення від Матроса (Директора департаменту ризик менеджменту Михалича) шо належним кредитором є Плеяда згідно договору факторингу 1905 від 19 травня року 2016.

Есть номер письма (трек укрпочты)? Можно проверить по трек факт отправки получения? Письмо с уведомлением и описью? В письме оригинал подписи ответственного человека и печати Михалыча?
Если нет, то это не уведомление...
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 00:22

  IMPRINTER написав::oops:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  Квесторе_поверніться написав:В листі від Плеяди було повідомлення від Матроса

В очередной раз повторю: я могу прислать тебе письмо в котором Папа Римский уведомит тебя что теперь я посланник Христа на Земле.

Уведомления от Матроса могут быть только в письме от банка. Письма от банка не было.


уведомляет новый кредитор, о том что он теперь новый, а не старыый о том, что он уже не кредитор.

каким образом вас должны уыедомить, чтоб вы это сочли належным?
приехать вам всех делегацией руководства нового кредитора или пригласить вас в офис - вы снимите у них копии паспортов, кодов, попросите заверить ... предоставить вам оригиналы всех переуступоячных документов, дать вам полгода на ознакомления с ними или как?
исходя из вашей логике, то вполне легальный процесс, предусмотренный ГК о переуступке долга всегда будет вами отметен на основании того, что вас не так уведомили независимо что бы новых кредитор не делал ...

та не, что значит новый уведомляет? Это старый должен уведомить, что передал ваш долг по договору № от дата в сумме ххх грн новому кредитору Рога и Копыта. Отправить это он должен рекомендованным письмом, с уведомлением и описью. Само письмо должно иметь моерую печать и подпись и только в этом случае вам может предъявить претензию новый кредитор, если вы вдруг погасите старому после получения письма.
А всякие мошенники присылающие вам письма мол ваш долг передали мне и теперь вы мне должны платить - идут в сад, особенно, если вы уже погасили старому кредитору.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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