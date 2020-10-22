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на тему Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації

#<1 ... 5541554255435544 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 365 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 19% 70 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 14% 52 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 16% 58 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 32% 118 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 18% 67 Всього голосів : 365 Додано: Пон 04 січ, 2021 00:25 Квесторе_поверніться написав: Можна через Суд спробувати визнати повідомлення від Плеяди і Михалича в 2016 році належними...якщо хтось захоче цим займатись. Можна через Суд спробувати визнати повідомлення від Плеяди і Михалича в 2016 році належними...якщо хтось захоче цим займатись.

Вот если Плеяда сможет такое доказать, что меня уведомили надлежащим образом, а я после этого погасил Михалычу, тот вот тогда у Плеяды есть шанс потребовать от меня оплаты долга, но это, если срок давности (3 года) не прошел. Вот если Плеяда сможет такое доказать, что меня уведомили надлежащим образом, а я после этого погасил Михалычу, тот вот тогда у Плеяды есть шанс потребовать от меня оплаты долга, но это, если срок давности (3 года) не прошел. СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506 ol_zy

Повідомлень: 6527 З нами з: 20.01.15 Подякував: 398 раз. Подякували: 664 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 січ, 2021 00:32 IMPRINTER написав: vitaliy_berdinskikh написав: Квесторе_поверніться написав: Можна через Суд спробувати визнати повідомлення від Плеяди і Михалича в 2016 році належними...якщо хтось захоче цим займатись. Можна через Суд спробувати визнати повідомлення від Плеяди і Михалича в 2016 році належними...якщо хтось захоче цим займатись.

Ни один суд не признает это уведомлением Михалыча. А Плеяде оно зачем если она уже продала всё Фагору? И Фагору уже не нужно ибо он банкрот. Ни один суд не признает это уведомлением Михалыча. А Плеяде оно зачем если она уже продала всё Фагору? И Фагору уже не нужно ибо он банкрот.



было решение суда, которое в определенный момент не то что признавало Фагор единственным кредитором, так еще и запретила /Михалычу принимать платежи.



Это достаточное уведомление ? решения суда именем украины, находяшееся в публичном реестре или нет? Или вам судья его лично на дом должен был выслать? или лично принести ? или лично недостаточно надо еще было в сопровождении Тупицкого?



во время дейсвия этого решения я как законопослушный гражданин заплатил тому кредитору кто на тот момент был единственно законный.



Дальнейшие решения судов меня уже не касаются. Фонд и Дидджи может отсуживать мой платеж у Фагора, но не у меня. Я платил тому, кто в тот моент был належным кредитором. было решение суда, которое в определенный момент не то что признавало Фагор единственным кредитором, так еще и запретила /Михалычу принимать платежи.Это достаточное уведомление ? решения суда именем украины, находяшееся в публичном реестре или нет? Или вам судья его лично на дом должен был выслать? или лично принести ? или лично недостаточно надо еще было в сопровождении Тупицкого?во время дейсвия этого решения я как законопослушный гражданин заплатил тому кредитору кто на тот момент был единственно законный.Дальнейшие решения судов меня уже не касаются. Фонд и Дидджи может отсуживать мой платеж у Фагора, но не у меня. Я платил тому, кто в тот моент был належным кредитором.

Должно быть решение суда, что лично вас уведомили надлежащим образом, а до этого вы имеете полное право платить старому кредитору, либо, если вы в суде сможете доказать, что вас уведомили надлежащим образом и вы поэтому оплатили новому кредитору. Если решение суда лично вас не касается, то оно не есть доказательством, новый суд может как взять его во внимание так и проигнорировать. Вот если есть решение ВСУ, то вроде его как должны принимать во внимание, если оно будет соответствовать вашему делу. Должно быть решение суда, что лично вас уведомили надлежащим образом, а до этого вы имеете полное право платить старому кредитору, либо, если вы в суде сможете доказать, что вас уведомили надлежащим образом и вы поэтому оплатили новому кредитору. Если решение суда лично вас не касается, то оно не есть доказательством, новый суд может как взять его во внимание так и проигнорировать. Вот если есть решение ВСУ, то вроде его как должны принимать во внимание, если оно будет соответствовать вашему делу. СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506 ol_zy

Повідомлень: 6527 З нами з: 20.01.15 Подякував: 398 раз. Подякували: 664 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 січ, 2021 00:39 IMPRINTER написав: Квесторе_поверніться



это да ... но при любом раскладе получить платеж от тех кто запоатил Фагору у Диджи не выйдет никак. Диджи может этот платеж отсуживать у Фагора, но не у тех, кто ему заплатил. Их звонки мне до задницы - даже немного забовляет с ними общаться, когда куры пытаются запугать ) Прлучаю истинное наслаждение от разговора даже большее, чем когда звонят мошенники рассказывая, что они из примата и моя карта заблокирована ) Единсвенный неприятный фактор - это тока борьба со следом в КИ и все ...

У них же еще по методичке надо позвониьть несколько раз ... сначала сбросить, типа вызвать у человека напряжение, озщабоченность кто ж это ему звонит кидая трубку ...

когда с ретьего раза они отвечают я говрю - извинте в сл раз или говрите с первого рпаза или идите нах ... Затра проьбуйте по новой звонить - общаюсь тока с первого звонка ) На второй и последующий трубку буду кидлать я. это да ... но при любом раскладе получить платеж от тех кто запоатил Фагору у Диджи не выйдет никак. Диджи может этот платеж отсуживать у Фагора, но не у тех, кто ему заплатил. Их звонки мне до задницы - даже немного забовляет с ними общаться, когда куры пытаются запугать ) Прлучаю истинное наслаждение от разговора даже большее, чем когда звонят мошенники рассказывая, что они из примата и моя карта заблокирована ) Единсвенный неприятный фактор - это тока борьба со следом в КИ и все ...У них же еще по методичке надо позвониьть несколько раз ... сначала сбросить, типа вызвать у человека напряжение, озщабоченность кто ж это ему звонит кидая трубку ...когда с ретьего раза они отвечают я говрю - извинте в сл раз или говрите с первого рпаза или идите нах ... Затра проьбуйте по новой звонить - общаюсь тока с первого звонка ) На второй и последующий трубку буду кидлать я.

не. Это фагор может отсуживать у Михалыча, если вы михалычу заплатили. А вот если заплатили фагору, то... вам еще придется доказать факт надлежащего уведомления. Я еще тогда решил, что погасить михалычу до ВА (пока еще ИБ позволил это) - это лучшее решение, либо кинуть СЭП на Михалыча после ВА, но до письма с уведомлением от кагора/михалыча. Писем с уведомлением о передаче долга не было ни разу. Фагор потом звонил и предлагал платную справку мол я все погасил правильно (хотя вначале пытался что-то требовать). Вот я только не понял зачем мне справка от кагора, если я погасил Михалычу. не. Это фагор может отсуживать у Михалыча, если вы михалычу заплатили. А вот если заплатили фагору, то... вам еще придется доказать факт надлежащего уведомления. Я еще тогда решил, что погасить михалычу до ВА (пока еще ИБ позволил это) - это лучшее решение, либо кинуть СЭП на Михалыча после ВА, но до письма с уведомлением от кагора/михалыча. Писем с уведомлением о передаче долга не было ни разу. Фагор потом звонил и предлагал платную справку мол я все погасил правильно (хотя вначале пытался что-то требовать). Вот я только не понял зачем мне справка от кагора, если я погасил Михалычу. СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506 ol_zy

Повідомлень: 6527 З нами з: 20.01.15 Подякував: 398 раз. Подякували: 664 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5541554255435544 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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