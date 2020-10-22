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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 04 січ, 2021 00:25
Квесторе_поверніться написав:
Можна через Суд спробувати визнати повідомлення від Плеяди і Михалича в 2016 році належними...якщо хтось захоче цим займатись.
Вот если Плеяда сможет такое доказать, что меня уведомили надлежащим образом, а я после этого погасил Михалычу, тот вот тогда у Плеяды есть шанс потребовать от меня оплаты долга, но это, если срок давности (3 года) не прошел.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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Додано: Пон 04 січ, 2021 00:32
IMPRINTER написав: vitaliy_berdinskikh написав: Квесторе_поверніться написав:
Можна через Суд спробувати визнати повідомлення від Плеяди і Михалича в 2016 році належними...якщо хтось захоче цим займатись.
Ни один суд не признает это уведомлением Михалыча. А Плеяде оно зачем если она уже продала всё Фагору? И Фагору уже не нужно ибо он банкрот.
было решение суда, которое в определенный момент не то что признавало Фагор единственным кредитором, так еще и запретила /Михалычу принимать платежи.
Это достаточное уведомление ? решения суда именем украины, находяшееся в публичном реестре или нет? Или вам судья его лично на дом должен был выслать? или лично принести ? или лично недостаточно надо еще было в сопровождении Тупицкого?
во время дейсвия этого решения я как законопослушный гражданин заплатил тому кредитору кто на тот момент был единственно законный.
Дальнейшие решения судов меня уже не касаются. Фонд и Дидджи может отсуживать мой платеж у Фагора, но не у меня. Я платил тому, кто в тот моент был належным кредитором.
Должно быть решение суда, что лично вас уведомили надлежащим образом, а до этого вы имеете полное право платить старому кредитору, либо, если вы в суде сможете доказать, что вас уведомили надлежащим образом и вы поэтому оплатили новому кредитору. Если решение суда лично вас не касается, то оно не есть доказательством, новый суд может как взять его во внимание так и проигнорировать. Вот если есть решение ВСУ, то вроде его как должны принимать во внимание, если оно будет соответствовать вашему делу.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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Додано: Пон 04 січ, 2021 00:39
IMPRINTER написав:Квесторе_поверніться
это да ... но при любом раскладе получить платеж от тех кто запоатил Фагору у Диджи не выйдет никак. Диджи может этот платеж отсуживать у Фагора, но не у тех, кто ему заплатил. Их звонки мне до задницы - даже немного забовляет с ними общаться, когда куры пытаются запугать ) Прлучаю истинное наслаждение от разговора даже большее, чем когда звонят мошенники рассказывая, что они из примата и моя карта заблокирована ) Единсвенный неприятный фактор - это тока борьба со следом в КИ и все ...
У них же еще по методичке надо позвониьть несколько раз ... сначала сбросить, типа вызвать у человека напряжение, озщабоченность кто ж это ему звонит кидая трубку ...
когда с ретьего раза они отвечают я говрю - извинте в сл раз или говрите с первого рпаза или идите нах ... Затра проьбуйте по новой звонить - общаюсь тока с первого звонка ) На второй и последующий трубку буду кидлать я.
не. Это фагор может отсуживать у Михалыча, если вы михалычу заплатили. А вот если заплатили фагору, то... вам еще придется доказать факт надлежащего уведомления. Я еще тогда решил, что погасить михалычу до ВА (пока еще ИБ позволил это) - это лучшее решение, либо кинуть СЭП на Михалыча после ВА, но до письма с уведомлением от кагора/михалыча. Писем с уведомлением о передаче долга не было ни разу. Фагор потом звонил и предлагал платную справку мол я все погасил правильно (хотя вначале пытался что-то требовать). Вот я только не понял зачем мне справка от кагора, если я погасил Михалычу.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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