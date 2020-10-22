Вот если Плеяда сможет такое доказать, что меня уведомили надлежащим образом, а я после этого погасил Михалычу, тот вот тогда у Плеяды есть шанс потребовать от меня оплаты долга, но это, если срок давности (3 года) не прошел.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 04 січ, 2021 00:25
Вот если Плеяда сможет такое доказать, что меня уведомили надлежащим образом, а я после этого погасил Михалычу, тот вот тогда у Плеяды есть шанс потребовать от меня оплаты долга, но это, если срок давности (3 года) не прошел.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
Додано: Пон 04 січ, 2021 00:32
Должно быть решение суда, что лично вас уведомили надлежащим образом, а до этого вы имеете полное право платить старому кредитору, либо, если вы в суде сможете доказать, что вас уведомили надлежащим образом и вы поэтому оплатили новому кредитору. Если решение суда лично вас не касается, то оно не есть доказательством, новый суд может как взять его во внимание так и проигнорировать. Вот если есть решение ВСУ, то вроде его как должны принимать во внимание, если оно будет соответствовать вашему делу.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
Додано: Пон 04 січ, 2021 00:39
не. Это фагор может отсуживать у Михалыча, если вы михалычу заплатили. А вот если заплатили фагору, то... вам еще придется доказать факт надлежащего уведомления. Я еще тогда решил, что погасить михалычу до ВА (пока еще ИБ позволил это) - это лучшее решение, либо кинуть СЭП на Михалыча после ВА, но до письма с уведомлением от кагора/михалыча. Писем с уведомлением о передаче долга не было ни разу. Фагор потом звонил и предлагал платную справку мол я все погасил правильно (хотя вначале пытался что-то требовать). Вот я только не понял зачем мне справка от кагора, если я погасил Михалычу.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
Додано: Пон 04 січ, 2021 11:00
Ще кажуть що Матрос не мав повноважень такі Повідомлення підписувати.
Ну і сума переуступленого боргу не вказувалася.
Але остаточні ухвали може винести лише Суд.
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Додано: Пон 04 січ, 2021 11:03
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Ви погасили до того як Матрос і Журавель повідомили про факторинг.
Тому можете спати спокійно...хоча якщо хоча б копійку не догасили Діджеї про Вас не забудуть.
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Додано: Пон 04 січ, 2021 12:09
где такое написано:?
это если я оспариваю факт того, что меня ненадлежаще уведомили я могу рассказывать, что мне его на дом не лично Журавель и Тупицкий принес при не менее 100 свидетелях ... а если я не оспариваю факт того, что меня надлежаще уведомили, то сам этот факт уже не важен.
Вон Венедиктова в ГБР вызывала Порошенко через видосик ... да он мог придраться, что меня как то не так уведомили, но ему никто не мешает прийти в суд и на основании видосика иесмли он явился и так - то повеста ему уже и не нужна.
Ненадлежашность уведомления может оспаривать тот, кому оно было прислано. Я считаю меня уведомили надлежаще. + Решение суда в пользу Фагора, которое на тот момент действовало и было в публичном доступе или решение суда надо каждому на дом отпрапвлять лично? законы принятые тоже с подписью разумкова - мы тут приняли закон - вот высылаем вам его текст для ознакомления, с оригиналом подписи и печати ВР на каждой странице - а если мне его не прислали я могу его не выполнять?
Есть решение суда на момент уплаты долга - именем Украины Фагор - законный кредитор, Михайловскому запрещено принимать платежи по этим кредитам.
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Pig Lives Matter
Додано: Пон 04 січ, 2021 12:32
Ваша позиція зрозуміла.
А якщо зненацька виконавчий припис нотаріуса...будете оскарджувати?
Оскардження на скільки потягне фінансово?
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Додано: Пон 04 січ, 2021 13:14
Квесторе_поверніться
посмотрим по ситуации ... но учитывая массовость данного явления, мне кажется вариант с исполнительной надписью нотариуса не проканает ...дороговорв у них нет и это официально признано. Если у них вдруг появится оригинал договора, - то пусть расскажут на каких законных основаниях он у них появился вдруг, если у Михайловского небыло кредитных дел и они официально продавали воздух по цене 1 копейка за один виртуальный долг перед ним.
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Pig Lives Matter
Додано: Вів 05 січ, 2021 00:50
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Вот вам михалыч и выставил требование оплатить, а кто там и что там вас уведомил - ему до лампочки, а по схеме с нотариусом доказывать придется вам и подавать в суд тоже придется вам, если они по этой схеме начнут кошмарить. И мне кажется, первым делом в суде у вас спросят кредитор кто? Михалыч. Он вас уведомил. что передал ваш кредит кагору? нет, меня кагор уведомил. Т.е. кто угодно, по вашему может вас уведомить и вы пойдете ему платить? Вы у первичного кредитора сделали запрос кому платить? Есть от него ответ? Как по мне именно так и будет рассматривать суд, если он будет. И рекомендую вам заручиться весомыми аргументами письмами (оригиналами), а лучше с юристом грамонтным обсудить что и как.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
Додано: Вів 05 січ, 2021 00:52
Если у них окажутся договора, то они ничего доказывать и не будут, просто скажут никто и никому ваш договор не передавал, а вас мошенник кагор развел.
По хорошему вам кагор вместе со справкой должен был отдать оригинал договора, либо уничтожить его на ваших глазах.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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