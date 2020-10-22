Такої позиції дотримується Андрущак.
Слати запити Плеяді, Фагору, Фонду...а зараз Діджеям.
В 2017 за запит він просив 800 грн.
Інфляція....зараз просить більше...мабуть.
Це підготовка до майбутніх судових тяжб.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Вів 05 січ, 2021 14:58
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Такої позиції дотримується Андрущак.
Слати запити Плеяді, Фагору, Фонду...а зараз Діджеям.
В 2017 за запит він просив 800 грн.
Інфляція....зараз просить більше...мабуть.
Це підготовка до майбутніх судових тяжб.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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