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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5542554355445545

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 365
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
70
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 365
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 14:58

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  ol_zy написав:Вы у первичного кредитора сделали запрос кому платить? Есть от него ответ? Как по мне именно так и будет рассматривать суд, если он будет.

Такої позиції дотримується Андрущак.
Слати запити Плеяді, Фагору, Фонду...а зараз Діджеям.
В 2017 за запит він просив 800 грн.
Інфляція....зараз просить більше...мабуть.
Це підготовка до майбутніх судових тяжб.
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 19:58

  ol_zy написав:
  IMPRINTER написав:Квесторе_поверніться

посмотрим по ситуации ... но учитывая массовость данного явления, мне кажется вариант с исполнительной надписью нотариуса не проканает ...дороговорв у них нет и это официально признано. Если у них вдруг появится оригинал договора, - то пусть расскажут на каких законных основаниях он у них появился вдруг, если у Михайловского небыло кредитных дел и они официально продавали воздух по цене 1 копейка за один виртуальный долг перед ним.

Если у них окажутся договора, то они ничего доказывать и не будут, просто скажут никто и никому ваш договор не передавал, а вас мошенник кагор развел.
По хорошему вам кагор вместе со справкой должен был отдать оригинал договора, либо уничтожить его на ваших глазах.


Я руководствовался в первую очередь решением суда Именем Украины.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 20:06

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  IMPRINTER написав:Я руководствовался в первую очередь решением суда Именем Украины.

Суд дороге задоволення...заплатити 2000+10% виконавцю дешевше вийде. Ні?
Але думаю в Діджеїв рука не підніметься нотаріусів задіювати...буде великий шкандаль.
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Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35801
З нами з: 22.11.13
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 20:09

Квесторе_поверніться

Нотариус то страшилки.
На такое может пойти тока нотариус с 4 стадией онкологии.
Даже самый черный номариус при таком раскладе, учитывая высокую степень публичности данного спора и массовость его, на такое не пойдет.
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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2
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Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 37875
З нами з: 06.08.09
Подякував: 216 раз.
Подякували: 6032 раз.
 
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