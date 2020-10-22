Такої позиції дотримується Андрущак.
Слати запити Плеяді, Фагору, Фонду...а зараз Діджеям.
В 2017 за запит він просив 800 грн.
Інфляція....зараз просить більше...мабуть.
Це підготовка до майбутніх судових тяжб.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Вів 05 січ, 2021 14:58
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Такої позиції дотримується Андрущак.
Слати запити Плеяді, Фагору, Фонду...а зараз Діджеям.
В 2017 за запит він просив 800 грн.
Інфляція....зараз просить більше...мабуть.
Це підготовка до майбутніх судових тяжб.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 05 січ, 2021 19:58
Я руководствовался в первую очередь решением суда Именем Украины.
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Pig Lives Matter
Додано: Вів 05 січ, 2021 20:06
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Суд дороге задоволення...заплатити 2000+10% виконавцю дешевше вийде. Ні?
Але думаю в Діджеїв рука не підніметься нотаріусів задіювати...буде великий шкандаль.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 05 січ, 2021 20:09
Квесторе_поверніться
Нотариус то страшилки.
На такое может пойти тока нотариус с 4 стадией онкологии.
Даже самый черный номариус при таком раскладе, учитывая высокую степень публичности данного спора и массовость его, на такое не пойдет.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
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