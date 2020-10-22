Додано: Чет 07 січ, 2021 02:32

IMPRINTER написав: ol_zy написав: IMPRINTER написав: Квесторе_поверніться



посмотрим по ситуации ... но учитывая массовость данного явления, мне кажется вариант с исполнительной надписью нотариуса не проканает ...дороговорв у них нет и это официально признано. Если у них вдруг появится оригинал договора, - то пусть расскажут на каких законных основаниях он у них появился вдруг, если у Михайловского небыло кредитных дел и они официально продавали воздух по цене 1 копейка за один виртуальный долг перед ним. посмотрим по ситуации ... но учитывая массовость данного явления, мне кажется вариант с исполнительной надписью нотариуса не проканает ...дороговорв у них нет и это официально признано. Если у них вдруг появится оригинал договора, - то пусть расскажут на каких законных основаниях он у них появился вдруг, если у Михайловского небыло кредитных дел и они официально продавали воздух по цене 1 копейка за один виртуальный долг перед ним.

Если у них окажутся договора, то они ничего доказывать и не будут, просто скажут никто и никому ваш договор не передавал, а вас мошенник кагор развел.

По хорошему вам кагор вместе со справкой должен был отдать оригинал договора, либо уничтожить его на ваших глазах. Если у них окажутся договора, то они ничего доказывать и не будут, просто скажут никто и никому ваш договор не передавал, а вас мошенник кагор развел.По хорошему вам кагор вместе со справкой должен был отдать оригинал договора, либо уничтожить его на ваших глазах.



Я руководствовался в первую очередь решением суда Именем Украины. Я руководствовался в первую очередь решением суда Именем Украины.

При условии что вы были участником одной из сторон и решение касалось вашего договора, то должно прокатить. Если вы не были участником процесса, то могут и не принять во внимание. Ведь вопрос не о передаче каких-то активов михи плеяде, а вопрос передали ли именно ваш договор кагору.А то что вы выдели в ИБ, что кто-то за вас погасил - они назвали это спотворенням БД и х.з. или такое погашение суд примет во внимание.Я еще тогда вам оппонировал, что я бы кагору не погашал в любом случае, как минимум до письменного оригинала уведомления от Михи, что они передали ваш договор кагору и погашать следует ему. Причем их должно было быть 2: От Михи Плеяде, От Плеяды Фагору.Это все мое имхо (может я где-то и перегибаю, но лучше перебдеть, чем...) - всем нам искренне желаю победы в этом деле.С меня фонд тоже хотел около 50грн - проценты за грейс насчитали, но вроде после моего письма со скринами выписок и погашений, они этот долг из УБКИ убрали и больше упоминаний о нем не было. (мне по поводу долга ниразу не звонили и не писали, только в ответ на запрос, что за хрень в УБКИ ответили у вас долг, но так и не смогли прислать выписку)