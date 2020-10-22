Такої позиції дотримується Андрущак.
Слати запити Плеяді, Фагору, Фонду...а зараз Діджеям.
В 2017 за запит він просив 800 грн.
Інфляція....зараз просить більше...мабуть.
Це підготовка до майбутніх судових тяжб.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Вів 05 січ, 2021 14:58
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Такої позиції дотримується Андрущак.
Слати запити Плеяді, Фагору, Фонду...а зараз Діджеям.
В 2017 за запит він просив 800 грн.
Інфляція....зараз просить більше...мабуть.
Це підготовка до майбутніх судових тяжб.
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Додано: Вів 05 січ, 2021 19:58
Я руководствовался в первую очередь решением суда Именем Украины.
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Pig Lives Matter
Додано: Вів 05 січ, 2021 20:06
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Суд дороге задоволення...заплатити 2000+10% виконавцю дешевше вийде. Ні?
Але думаю в Діджеїв рука не підніметься нотаріусів задіювати...буде великий шкандаль.
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Додано: Вів 05 січ, 2021 20:09
Квесторе_поверніться
Нотариус то страшилки.
На такое может пойти тока нотариус с 4 стадией онкологии.
Даже самый черный номариус при таком раскладе, учитывая высокую степень публичности данного спора и массовость его, на такое не пойдет.
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Pig Lives Matter
Додано: Чет 07 січ, 2021 02:32
При условии что вы были участником одной из сторон и решение касалось вашего договора, то должно прокатить. Если вы не были участником процесса, то могут и не принять во внимание. Ведь вопрос не о передаче каких-то активов михи плеяде, а вопрос передали ли именно ваш договор кагору.
А то что вы выдели в ИБ, что кто-то за вас погасил - они назвали это спотворенням БД и х.з. или такое погашение суд примет во внимание.
Я еще тогда вам оппонировал, что я бы кагору не погашал в любом случае, как минимум до письменного оригинала уведомления от Михи, что они передали ваш договор кагору и погашать следует ему. Причем их должно было быть 2: От Михи Плеяде, От Плеяды Фагору.
Это все мое имхо (может я где-то и перегибаю, но лучше перебдеть, чем...) - всем нам искренне желаю победы в этом деле.
С меня фонд тоже хотел около 50грн - проценты за грейс насчитали, но вроде после моего письма со скринами выписок и погашений, они этот долг из УБКИ убрали и больше упоминаний о нем не было. (мне по поводу долга ниразу не звонили и не писали, только в ответ на запрос, что за хрень в УБКИ ответили у вас долг, но так и не смогли прислать выписку)
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
Додано: Чет 07 січ, 2021 12:58
ol_zy
еще раз ... у меня есть долг ... я как законопослушный человек его обязан загасить ...
есть решение суда "Именем Украины", которое ризнает Фагора законным кредитором и запрещает Михайловскому принимать платежи по этим кредитам ? ... что должен делать законопослушный человек ?
Информирует новый кредитор, что он набув право нового кредитора, а не старый кредитор, что он переуступил свое право - старому кредитору уже насрать - он получил деньги за кредитный портфель и дальше ему все пофиг уже.
Я считаю, что по совокупности имеющейся информации у меня небыло сомнений, что на момент когда я гасил долг единственным законным кредитором был Фагор. Что было потом меня не волнует уже.
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Pig Lives Matter
Додано: Чет 07 січ, 2021 20:50
Еще раз, какое отношение решение суда имеет конкретно к вашему кредиту? У вас есть кред. договор № такой-то от такого-то числа. В решении суда фигурирует ваш договор или ваше ФИО?
Я вам пришлю письмо, что я новый кредитор и вы должны мне погасить ваш кредит перед Михой, что вы мне ответите?
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
Додано: Чет 07 січ, 2021 22:08
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Я твой новый кредитор, ты должен мне 1000000 долларов.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 07 січ, 2021 22:58
ol_zy
в решение суда идет речь о кредитном портфеле составной частью которого был мой кредитный договор ... вы по прежнему начинаете доводить рассуждения до абсурда ... вы всерьез считаете, что в решении суда должно было быть поименно упомянут каждый заемщик? это как доведенное вами до абсурда "належность" уведомления - при 100 свидетелях лично Журавлем и Ирклиенко (или кто там никчемил) иначе это уже неналежно. Я вам изложил свое видение этого процесса - оно у вас отличное и я вам свое не навязываю.
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Pig Lives Matter
Додано: Чет 07 січ, 2021 23:03
для начала назови о каком кредитнои договоре идет речь - его номер дату
покажи договор о переуступке (хотя бы сканкопию)
покажи хотя бы о публичном упоминании где-то о данном факте
покажи хотя бы надилие этого в каком нибюудь реестре
покажи решение суда
покажи кредитный договор
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Pig Lives Matter
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