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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5543554455455546

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 365
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
70
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 365
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 23:07

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  IMPRINTER написав:покажи договор о переуступке (хотя бы сканкопию)

Тебе Фагор показывал скан-копию? Мне не показывал.
  IMPRINTER написав:покажи решение суда

Какого суда? Ты сказал что тебе достаточно если тебя проинформирует новый кредитор, ни каких подтверждений из суда для этого не нужно так как суд не является обязательным аттрибутом перехода права на долг и Плеяда взяла у Фагора долг без всякого суда, совершенно так же без всякого суда долг попал от Плеяды Фагору.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 23:12

vitaliy_berdinskikh

я сказал, что если по совокупности разных фактов у меня не будет сомнений в том, что это новый кредитор.

мне вот михайловский не показывал ни кредитного договора и отказался предоставить даже выписку по счету с наличием долга ... я могу считать, что я у него не брал кредит, а про факт долга ему приснилось?

... я не могу понять об чем спор и в чем вы меня хотите убедить - у нас разное видение этой проблемы и дискутировать по этому поводу абсолютно бессмысленно. Фагору я гасил осознанно, взвешивая все за и против, а не по простоте душевной, что мне позвонила девочка и сказала заплатить Фагору.
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Чет 07 січ, 2021 23:18, всього редагувалось 1 раз.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 23:18

  IMPRINTER написав:vitaliy_berdinskikh

я сказал, что если по совокупности разных фактов у меня не будет сомнений в том, что это новый кредитор.

Единственный кто может точно и достоверно подтвердить что передача долга состоялась: это первоначальный собственник долга. Или если с ним что-то произошло то тогда это может быть суд принявший решение о банкротстве или иной орган принявший заявление о банкротстве.

Сам Михайловский никогда официально не заявлял что он передал долг Плеяде.
Решение о банкротстве Михайловского принимал НБУ и он тоже не заявлял о том что долг был передан Плеяде, наоборот он сразу же заявил что этого не было и подал в суд.

Надо иметь очень большое желание не платить долг фонду к которому долг и перешёл после решения НБУ чтобы ловить тот момент времени когда действовало решение суда о том что Фагор законный собственник долга. Есть подозрение что оно никогда не действовало потому что сразу же была подана аппеляция тоесть решение суда не вступило в законную силу.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 23:20

vitaliy_berdinskikh

ваша точка зрения понятна.
переливать из пустого в порожнее дальше не вижу смысла.
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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  #<1 ... 5543554455455546
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