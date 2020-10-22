IMPRINTER написав:vitaliy_berdinskikh
я сказал, что если по совокупности разных фактов у меня не будет сомнений в том, что это новый кредитор.
Единственный кто может точно и достоверно подтвердить что передача долга состоялась: это первоначальный собственник долга. Или если с ним что-то произошло то тогда это может быть суд принявший решение о банкротстве или иной орган принявший заявление о банкротстве.
Сам Михайловский никогда официально не заявлял что он передал долг Плеяде.
Решение о банкротстве Михайловского принимал НБУ и он тоже не заявлял о том что долг был передан Плеяде, наоборот он сразу же заявил что этого не было и подал в суд.
Надо иметь очень большое желание не платить долг фонду к которому долг и перешёл после решения НБУ чтобы ловить тот момент времени когда действовало решение суда о том что Фагор законный собственник долга. Есть подозрение что оно никогда не действовало потому что сразу же была подана аппеляция тоесть решение суда не вступило в законную силу.