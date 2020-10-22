Додано: Чет 07 січ, 2021 23:12

vitaliy_berdinskikh



я сказал, что если по совокупности разных фактов у меня не будет сомнений в том, что это новый кредитор.



мне вот михайловский не показывал ни кредитного договора и отказался предоставить даже выписку по счету с наличием долга ... я могу считать, что я у него не брал кредит, а про факт долга ему приснилось?



... я не могу понять об чем спор и в чем вы меня хотите убедить - у нас разное видение этой проблемы и дискутировать по этому поводу абсолютно бессмысленно. Фагору я гасил осознанно, взвешивая все за и против, а не по простоте душевной, что мне позвонила девочка и сказала заплатить Фагору.

Востаннє редагувалось IMPRINTER в Чет 07 січ, 2021 23:18, всього редагувалось 1 раз.

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