МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

IMPRINTER написав: покажи договор о переуступке (хотя бы сканкопию)

Тебе Фагор показывал скан-копию? Мне не показывал. IMPRINTER написав: покажи решение суда покажи решение суда

Какого суда? Ты сказал что тебе достаточно если тебя проинформирует новый кредитор, ни каких подтверждений из суда для этого не нужно так как суд не является обязательным аттрибутом перехода права на долг и Плеяда взяла у Фагора долг без всякого суда, совершенно так же без всякого суда долг попал от Плеяды Фагору. Тебе Фагор показывал скан-копию? Мне не показывал.Какого суда? Ты сказал что тебе достаточно если тебя проинформирует новый кредитор, ни каких подтверждений из суда для этого не нужно так как суд не является обязательным аттрибутом перехода права на долг и Плеяда взяла у Фагора долг без всякого суда, совершенно так же без всякого суда долг попал от Плеяды Фагору.

я сказал, что если по совокупности разных фактов у меня не будет сомнений в том, что это новый кредитор.



мне вот михайловский не показывал ни кредитного договора и отказался предоставить даже выписку по счету с наличием долга ... я могу считать, что я у него не брал кредит, а про факт долга ему приснилось?



... я не могу понять об чем спор и в чем вы меня хотите убедить - у нас разное видение этой проблемы и дискутировать по этому поводу абсолютно бессмысленно. Фагору я гасил осознанно, взвешивая все за и против, а не по простоте душевной, что мне позвонила девочка и сказала заплатить Фагору.

я сказал, что если по совокупности разных фактов у меня не будет сомнений в том, что это новый кредитор. я сказал, что если по совокупности разных фактов у меня не будет сомнений в том, что это новый кредитор.

Единственный кто может точно и достоверно подтвердить что передача долга состоялась: это первоначальный собственник долга. Или если с ним что-то произошло то тогда это может быть суд принявший решение о банкротстве или иной орган принявший заявление о банкротстве.



Сам Михайловский никогда официально не заявлял что он передал долг Плеяде.

Решение о банкротстве Михайловского принимал НБУ и он тоже не заявлял о том что долг был передан Плеяде, наоборот он сразу же заявил что этого не было и подал в суд.



Надо иметь очень большое желание не платить долг фонду к которому долг и перешёл после решения НБУ чтобы ловить тот момент времени когда действовало решение суда о том что Фагор законный собственник долга. Есть подозрение что оно никогда не действовало потому что сразу же была подана аппеляция тоесть решение суда не вступило в законную силу. Единственный кто может точно и достоверно подтвердить что передача долга состоялась: это первоначальный собственник долга. Или если с ним что-то произошло то тогда это может быть суд принявший решение о банкротстве или иной орган принявший заявление о банкротстве.Сам Михайловский никогда официально не заявлял что он передал долг Плеяде.Решение о банкротстве Михайловского принимал НБУ и он тоже не заявлял о том что долг был передан Плеяде, наоборот он сразу же заявил что этого не было и подал в суд.Надо иметь очень большое желание не платить долг фонду к которому долг и перешёл после решения НБУ чтобы ловить тот момент времени когда действовало решение суда о том что Фагор законный собственник долга. Есть подозрение что оно никогда не действовало потому что сразу же была подана аппеляция тоесть решение суда не вступило в законную силу.

ваша точка зрения понятна.

переливать из пустого в порожнее дальше не вижу смысла.

в решение суда идет речь о кредитном портфеле составной частью которого был мой кредитный договор ... вы по прежнему начинаете доводить рассуждения до абсурда ... вы всерьез считаете, что в решении суда должно было быть поименно упомянут каждый заемщик? это как доведенное вами до абсурда "належность" уведомления - при 100 свидетелях лично Журавлем и Ирклиенко (или кто там никчемил) иначе это уже неналежно. Я вам изложил свое видение этого процесса - оно у вас отличное и я вам свое не навязываю. в решение суда идет речь о кредитном портфеле составной частью которого был мой кредитный договор ... вы по прежнему начинаете доводить рассуждения до абсурда ... вы всерьез считаете, что в решении суда должно было быть поименно упомянут каждый заемщик? это как доведенное вами до абсурда "належность" уведомления - при 100 свидетелях лично Журавлем и Ирклиенко (или кто там никчемил) иначе это уже неналежно. Я вам изложил свое видение этого процесса - оно у вас отличное и я вам свое не навязываю.

про 100 свидетелей и личное присутствие - это уже вы придумали. Я всего лишь писал про рекомендованное письмо с уведомлением ( и обязательно от первичного кредитора - Михи, только он имел право уведомить меня, что передал мой кредит кому-то и я могу этому кому-то погашать) - это гарантирует получателю, что вы его получили. Ну и письмо должно быть с оригиналом печати и оригиналом подписи. Даже если было обычное письмо, но там присутствует уведомление о передаче подписанное первичным кредитором! (оригинал печати и подписи уполномоченного лица на дату подписания), то это будет аргумент для суда, что вы оплатили кагору правомерно. Письма от Кагора - почти уверен никто принимать во внимание не будет, т.к. они не заключали с вами договор на кредит и они никто, пока первичный кредитор не уведомит вас об этом.

У вас есть доказательство, что ваш кредит - это составная часть переданного кредитного портфеля? Думаю - нет. По-моему, вот это как раз абсурд считать, что мой договор был передан в составе некоего портфеля без явного указания, что именно в этот портфель входило. Если в решении суда портфель расписан и вы найдете свой договор и это решение до сих пор в силе, то может быть и прокатит, но я по своему договору такой инфо не находил (я уже молчу, что об этом должен был кагор сообщить как минимум, чтобы убедить, что его требования хоть как-то похожи на убедительные)

Честно - не мог понять тогда и сейчас, какие были основания у кагора что-то мне писать убеждая меня, что якобы миха передал мой кредит им. Тем более поддержка Михи на вопросы, что это за погашения и прочее - тупо молчала и игнорила, мол сбой - разбираемся.

А то что кагор судился с фондом, так вроде как до сих пор точка не поставлена - уже говорит, что считать те суды основанием передачи моего кредита основанией нет.

А вот оплатить Михе, считая что меня не уведомили надлежащим образом о передаче кредита, и я имею полное право погашать первичному кредитору до такого уведомления и, если кагор докажет, что передача была, то все претензии он должен предъявлять первичному кредитору, я имел полное моральное и законное право. И теперь кагор может требовать передачу им этой оплаты от михи - фонда - диджи... И, если суд окончательно признает передачу моего кредита в составе портфеля, законной, то у кагора есть все шансы получить от них то, что я ранее оплатил михе.

про 100 свидетелей и личное присутствие - это уже вы придумали. Я всего лишь писал про рекомендованное письмо с уведомлением ( и обязательно от первичного кредитора - Михи, только он имел право уведомить меня, что передал мой кредит кому-то и я могу этому кому-то погашать) - это гарантирует получателю, что вы его получили. Ну и письмо должно быть с оригиналом печати и оригиналом подписи. Даже если было обычное письмо, но там присутствует уведомление о передаче подписанное первичным кредитором! (оригинал печати и подписи уполномоченного лица на дату подписания), то это будет аргумент для суда, что вы оплатили кагору правомерно. Письма от Кагора - почти уверен никто принимать во внимание не будет, т.к. они не заключали с вами договор на кредит и они никто, пока первичный кредитор не уведомит вас об этом.

У вас есть доказательство, что ваш кредит - это составная часть переданного кредитного портфеля? Думаю - нет. По-моему, вот это как раз абсурд считать, что мой договор был передан в составе некоего портфеля без явного указания, что именно в этот портфель входило. Если в решении суда портфель расписан и вы найдете свой договор и это решение до сих пор в силе, то может быть и прокатит, но я по своему договору такой инфо не находил (я уже молчу, что об этом должен был кагор сообщить как минимум, чтобы убедить, что его требования хоть как-то похожи на убедительные)

Честно - не мог понять тогда и сейчас, какие были основания у кагора что-то мне писать убеждая меня, что якобы миха передал мой кредит им. Тем более поддержка Михи на вопросы, что это за погашения и прочее - тупо молчала и игнорила, мол сбой - разбираемся.

А то что кагор судился с фондом, так вроде как до сих пор точка не поставлена - уже говорит, что считать те суды основанием передачи моего кредита основанием нет.

А вот оплатить Михе, считая что меня не уведомили надлежащим образом о передаче кредита, и я имею полное право погашать первичному кредитору до такого уведомления и, если кагор докажет, что передача была, то все претензии он должен предъявлять первичному кредитору, я имел полное моральное и законное право. И теперь кагор может требовать передачу им этой оплаты от михи - фонда - диджи... И, если суд окончательно признает передачу моего кредита в составе портфеля, законной, то у кагора есть все шансы получить от них то, что я ранее оплатил михе.

Мне кажется такая позиция намного устойчивее. Диджи мне претензий предъявить не может - я все погасил михе. Кагор - может подать на меня в суд, но шансы у него 0-ые - он не сможет доказать, что меня уведомили надлежащим образом о передаче кредита на момент, когда я этот кредит погасил. И кагор это прекрасно понял и после первых звонков - я им сразу сказал, все давно погашено - вот если это не так и фонд мне эту сумму вернет, то я с радостью погашу кагору, а до тех пор все претензии к михе-фонду. После этого мне уже звонили и предлагали справку мол да мы видим, что вы все погасили можем вам дать справку о погашении за 150грн. - я отказался от такого щедрого предложения - я такую справку и сам себе могу нарисовать от имени кого угодно.

